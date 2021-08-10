深圳2021年8月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 华为与全球13家最具前瞻性的游戏开发商携手举办了首届游戏节（Game Fest）活动，激励AppGallery用户在平台上探索新一代游戏。此次活动一共持续了六周，横跨全球12个市场。



GameFest

除了为合作伙伴创造了覆盖近十亿人的全球公关影响力之外，此次游戏节还为游戏创造了超过6亿的数字广告展示量，并使游戏日均下载量增加了90%。结果显示，活动期间以及活动后六周的时间里，日均下载总量均较活动前数据有所提高，彰显了AppGallery广泛受众基础的优势。

游戏节的举办证明了AppGallery致力于助其合作伙伴取得成功的承诺，同时也巩固了其作为为开发商提供坚定不移的全面支持的平台的地位。AppGallery提供的支持包括提供高感触、因地制宜的技术、业务开发和增长营销服务，帮助合作伙伴在平台上取得最大限度的成功。

华为消费者业务部全球合作伙伴关系和生态发展传播主管Ilya Fedotov补充道：“AppGallery想要发展成为最全面可靠的应用市场，为消费者提供更多选择，同时为开发商提供想象新可能性所需的创新技术。此次游戏节取得了非常积极的成效，令我们备受鼓舞，我们将继续与开发商携手，为他们带来新的创造性方式，帮助他们推广游戏，同时为华为客户带来更多的游戏方式。”

全球游戏节活动期间，AppGallery上游戏应用下载量增加 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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