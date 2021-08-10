青海立法全方位推进禁毒工作法制网

漫画/高岳 □ 法治日报全媒体记者 韩萍 徐鹏 禁毒工作事关国家安危、人民福祉。针对当前严峻的毒品形势和出现的新情况、新问题，青海省十三届人大常委会第二十五次会议通过了《青海省禁毒条例》（以下简称《条例》），将于2021年10月1日起施行。《条例》共计6章61条，对禁毒工作的组织领导和责任分工、禁毒宣传教育、毒品管制、戒毒管理与服务、法律责任等作了明确规定。 支持社会力量参与禁毒服务工作 禁毒是全社会的共同责任。《条例》明确，国家机关、社会团体、企业事业单位以及其他组织和公民，应当依法履行禁毒职责或者义务。县级以上人民政府应当将禁毒工作纳入国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。同时，建立健全禁毒工作考评和责任追究制度，将禁毒工作作为精神文明建设、平安建设等的重要考核内容。 《条例》要求县级以上人民政府设立禁毒委员会，禁毒委员会设立办公室，明确专职工作人员，负责日常工作。公安机关负责毒品查缉，毒品案件侦查，禁毒宣传，吸毒人员查处和动态管控，易制毒化学品购销运输管理，娱乐场所和经营服务场所禁毒管理，指导和支持社区戒毒、社区康复等工作。司法行政部门负责统筹禁毒法治宣传教育，负责所…