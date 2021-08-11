亳州多家诊所、酒店、超市等被责令停业！整顿！凤凰网安徽_凤凰网

疫情防控是眼下的重点 然而有些场所就是不重视 防控意识差 最近不少场所因此受到处罚 这两天 又有多家酒店、超市、药店等重要场所 受处罚 谯城35家医疗机构被责令关停！ 记者从谯城区卫健委了解到，按照国家、省、市、区新冠肺炎疫情防控指挥部部署，切实做严做实做细医疗机构疫情防控工作，自2021年8月4日起，谯城区卫健委成立了六个疫情防控督查组，对全区范围内的各级各类医疗机构进行现场督查和暗访。截至8月9日共督查暗访了210家医疗机构。 检查中发现，个别单位擅自诊治发热、咳嗽等症状的患者；部分单位防控措施落实不到位。 谯城区卫健委对在督查中发现的问题能现场整改到位的，责令立即整改到位。对擅自诊治发热、咳嗽等症状患者和防控措施落实不到位的35家医疗机构，给予责令关停，整改后报卫健委审核同意后方可复诊。 同时将关停的定点医疗机构抄送至区医保局，建议暂停其医保报销结算。 35 家医疗机构分别是 亳州市谯城区李氏口腔诊疗有限公司谯城口腔诊所 谯城繆雪霞口腔诊所 谯城汤陵办事处闫金辉卫生室 亳州市谯城区康为白癜风门诊部 亳州市谯城区张宏磊中西医结合诊所 谯城汤陵办事处安世界卫生室