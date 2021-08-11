西藏8个地方入选新一批全国乡村旅游重点村镇（乡）

门巴戏（错那县麻麻门巴民族乡）。（资料图） 按照《中华人民共和国乡村振兴促进法》和国务院相关文件要求，文化和旅游部、国家发改委联合开展了全国乡村旅游重点村镇名录遴选推荐工作，确定了拟入选的第三批全国乡村旅游重点村名单和第一批全国乡村旅游重点镇（乡）名单，并开始公示，西藏8个地方入选。 据了解，西藏自治区日喀则市定结县琼孜乡牧村、西藏自治区日喀则市亚东县帕里镇四居民委员会、西藏自治区山南市洛扎县色乡色村、西藏自治区山南市洛扎县拉郊乡拉郊村、西藏自治区林芝市米林县南伊珞巴民族乡南伊村入选第三批全国乡村旅游重点村名单。 另外，西藏自治区日喀则市亚东县下亚东乡、西藏自治区山南市错那县麻麻门巴民族乡、西藏自治区阿里地区普兰县普兰镇入选第一批全国乡村旅游重点镇（乡）名单。 以阿里地区普兰县普兰镇为例，普兰镇所处的普兰县有着冈仁波齐、玛旁雍措、孔雀古城等著名景点（区），因此，普兰镇成了不少游客前往这些景点（区）的必经之路。同时，因其地处阿里地区最南部，普兰县西南部，与印度、尼泊尔接壤，边境贸易也在此发展壮大，阿里地区外贸企业在此设立分支机构，自治区内外个体商户和外国客商纷纷到此经商，这里逐渐成为了西…