阿里性侵涉事酒店被扒出来了！从热搜看酒店“神隐”操作多恶劣！_凤凰网

信这些天的热搜新闻大家都有看，真的总是在不断刷新我的认知，看得我超生气。 从吴某凡涉嫌在酒店性侵未成年，再到某博主爆料自己在全季酒店遭遇裸男闯进房间，再到阿里女员工出差时被上司性侵。 这三件爆炸性新闻，终归离不开一个总是能在这类事件中完好“神隐”的酒店。 莓宝经常一个人住酒店，所以很能够共情这些女性，我们总是聊隐私安全，但是女性在酒店内遭遇性侵犯时，这些事件里酒店又是怎样的处理方式呢？我只能说大跌眼镜！ 裸男半夜闯入全季酒店房间 先说第一条非常恐怖的新闻，前两天微博上有个妹子（@fiore花花）发了个视频，爆料自己来上海参加China Joy，然后在 附近三林路的全季酒店 入住， 半夜3点多被一名裸男擅闯入自己的房间，还用语言性骚扰她。 脑补一下，半夜你在酒店办公，背后莫名其妙出现一名陌生裸男，而且这个男的偷偷摸摸站在身后好几分钟了，你也不知道他在你房间干了什么，这种事情不吓人？？？ 然后妹子就去找酒店要监控讨说法，全季酒店一开始是死都不给她看监控的，说必须要总经理才能看监控blabla，作为一位遭遇这件事情的客人，还没有要求调监控的权利？ OK，好说歹说给查看了监控，这一看简直吓死人…