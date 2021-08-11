和闺蜜逛韩国海鲜市场，拿3斤虾10只蟹，付钱时想找个地缝钻进去_旅游

2021-08-11 10:28 来源: 28不舍得 原标题：和闺蜜逛韩国海鲜市场，拿3斤虾10只蟹，付钱时想找个地缝钻进去 和闺蜜逛韩国海鲜市场，拿3斤虾10只蟹，付钱时想找个地缝钻进去。现在人们的生活水平有了很大的提高，因此对此也是越发的挑剔了，不仅要吃饱喝好，同时还更加注重的享受生活。在之前人们有钱也舍不得去旅游的，可是现在旅游行业却是非常的火爆。当然我也是一位地地道道的吃货，同时也是一位特别爱旅游的人，在这国庆放假期间。闺蜜拉着我去韩国旅游。在那里我们去逛了海鲜市场，可是当我们买到海鲜付账的时候，真的有种想要找地缝钻进去的感觉。 很多人都知道韩国不仅“造星”非常的出名，而且他们当地的美容水平也是特别高的，很多人都会去韩国进行整容。在韩国整容是非常普遍的事情，而闺蜜一直都想要去韩国游玩，可是她一个人却又不敢去，无奈，我只好陪她一起去了。 可是到了韩国之后，说实在的，我的第一感觉是还没有我们中国的上海繁华呢。 到了那里之后说实在的，我真的是倍感失望，因为看到他们那里的景色并没有想象的那么好，而且他们的美食也并没有像韩剧里面演的那么有味道。到了那里人生地不熟的时候，我们实在没地方逛，…