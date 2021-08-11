济宁：守护流淌着的“文化记忆”_旅游+_大众网

水文化是运河文化的灵魂。 济宁，位于京杭大运河中段，虽地处北方，水系却十分丰富，素有“江北水城”之美誉。 700多年前，京杭大运河穿城而过，贯通了政治、文化、经济三大中心，济宁也日益成为水陆交汇的南北要冲，在大运河发展史上占有举足轻重的位置。 “居运道之中”，使济宁占据地利，成为“运河心”。 这里不仅成为“水陆交汇，南北冲要之区”、“控引江淮咽喉”地带，同时也是漕河管理中心和鲁西南政治、经济中心。 “元明清三朝派设最高司运治运机构—河道总督衙门，是济宁成为中国运河之都的根本标志；大运河全线最高点—汶上县南旺分水枢纽工程，以及分水龙王庙古建筑群，彰显了济宁运河之都的历史地位。”谈及“中国运河之都”称谓的由来，济宁运河文化研究会专家、济宁市博物馆原馆长朱承山对《民生周刊》记者说。 此外，古有史料记载，在济宁城南运河东岸和南岸，一度出现“官舸商舶鳞集，麻拥于济城之下”的兴旺景象。 时至今日，这里仍留存下大量独特的自然景观、古建街道、商场集市、生活习俗。古都风韵、记忆街巷，无一不诉说着这座古老城市浓厚的“运河情结”。 运河心 济宁通，则全河通；济宁滞，则全河停。 大运河全线的最高点，就处在被…