香港2021年8月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司（“创科实业”或“集团”）（香港联交所股份代号：669；美国 ADR：TTNDY）公布截至二零二一年六月三十日止六个月破纪录的上半年业绩。集团在二零二一年上半年创下辉煌业绩，销售额增加52.0%至6,400,000,000美元。毛利率连续第十三个上半年度录得增长至38.6%，而除利息及税项前盈利、纯利和每股盈利的增长均超越销售增长。除利息及税项前盈利增长57.4%，至572,000,000美元，纯利增长57.9%%至524,000,000美元而每股盈利则增长57.8%至约28.62美仙。

销售额增长骄人，上升52.0%

与二零一九年上半年比较，销售额两年间增长达71.5%

所有地区及业务单位均录得强劲的销售额增长

毛利率连续第十三个上半年度录得增长，上升58基点至38.6%

纯利增加57.9%至524,000,000美元

二零二一年上半年财务摘要 二零二一年* 百万美元 二零二零年 百万美元 变动 营业额 6,394 4,206 +52.0% 毛利率 38.6% 38.0% +58基点 除利息及税项前盈利 572 363 +57.4% 本公司股东应占溢利 524 332 +57.9% 每股基本盈利（美仙） 28.62 18.14 +57.8% 每股中期股息（约美仙） 10.94 6.82 +60.4%

*截至二零二一年六月三十日止六个月

集团的营运资金占销售额的比例为18.3%，较我们目标的20.0%爲低。我们继续策略性地投资扩大库存，以支持我们超越市场的骄人增长，为客户提供高服务水平，并且避免重要产品组件的潜在短缺影响。

创科实业的电动工具分部业务销售额增加55.3%至5,800,000,000美元。所有地区及业务单位均录得出色的业绩。我们的旗舰品牌 Milwaukee 业务在二零二一年上半年在全球录得64.1%的骄人增长，而RYOBI于所有品牌的产品类别及地区均表现强劲，录得双位数增长。我们的地板护理及清洁业务销售额增长25.3%至574,000,000美元，占创科实业总销售额9.0%。

创科实业主席 Horst Pudwill 先生表示：“我们已建立世界级的一流团队，并藉此表扬出色的环球团队所取得的卓越成果。过去十八个月果敢的战略决策，旨在为二零二一下半年做好准备，爲此我们深感自豪。”

创科实业行政总裁 Joseph Galli先生 表示：“创科实业上半年的业绩充分体现了我们的领导地位、动力及未来潜力。快速创新产品研发系统有助我们成功拓展市场并取得市场份额，同时持续提高毛利率至创纪录的水平。”

关于创科实业

创立于一九八五年，并于一九九零年在香港联交所挂牌上市。创科实业乃是电动工具、户外园艺工具、地板护理产品及清洁配方等充电式技术的全球领导者，专为消费者、专业人士及工业用家提供家居装修、建筑、维修、工业及基建业产品。集团专注于四大策略基础：强劲品牌、创新产品、优秀人才及卓越营运，以优化充电式技术为长远扩展的愿景。努力不懈追求产品创新的精神为集团全球增长策略，巩固集团的行业领导地位。创科实业旗下强大品牌组合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 电动工具、配件及手动工具、RYOBI 及 HOMELITE 户外园艺工具、EMPIRE 绘图及计量产品，以及HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板护理产品及清洁配方。

创科实业乃恒生指数、富时 RAFI™全球3000指数（FTSE RAFI™ All-World 3000 Index）、富时4Good发达市场指数（FTSE4Good Developed Index）及摩根士丹利资本国际（MSCI）所有国家全球指数之成份股之一。详情请浏览 www.ttigroup.com。

以上所有商标均为创科实业集团之商标（惟 AEG 及 RYOBI 除外）。AEG 为 AB Electrolux(publ.) 之注册商标，集团获授权使用。RYOBI 为 Ryobi Limited 之注册商标，集团获授权使用。

相关链接 :

创科实业上半年创下骄人的销售额增长 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com