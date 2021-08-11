北京2021年8月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 安博教育集团（纽约证券交易所上市：AMBO，以下简称安博），是一家领先的致力于提供跨境职业赋能学习和科技服务的专业化教育机构。近日，安博教育与工业和信息化部人才交流中心签署了战略合作协议，在加强国内集成电路、智能制造、工业互联网等各种信息技术类学科、产业领域的国际交流方面形成战略合作关系。

根据合作协议，安博教育将作为项目运营和支持单位，协助工业和信息化部人才交流中心向国内各类行业机构、企业、院校和职场人士提供国际产业人才服务。合作双方将在平等互信的基础上，利用双方资源，共同推动工信领域重点行业国际产才发展研究、建立国际学分互认联盟、开展行业资源交换与共享联盟、打造国内一流的国际人才研修培训及相关项目活动的落地实施。

安博教育集团董事长兼CEO黄劲博士表示：“长期以来，安博始终坚持以产业和企业需求为导向，作为《中国集成电路产业人才白皮书》发起单位之一，已连续四年与工业和信息化部合作进行白皮书以及相关行业报告的调研、编撰与发布工作，并得到高度认可。此次与工业和信息化部人才交流中心再度携手，安博将继续充分发挥国际化教育集团拥有的资源优势，双方共同创新升级人才培养模式，赋能中国集成电路、智能制造等相关产业。”

关于安博教育集团

安博教育集团是一家领先的提供高品质、个性化教育服务的跨境职业赋能学习和科技服务专业化教育机构。安博着眼于国家经济转型升级对于人才战略升级的需求，以及个人学业职业发展对于高品质学习服务的需求，通过标准化、信息化、国际化的服务平台，以及线上线下结合的混合式服务手段，帮助用户突破有形和无形边界，让每一位学生达成“升好学、就好业”的目标，让每个机构用户提升竞争力与影响力。目前，安博教育在中国和美国为学生提供服务。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。该等陈述的“前瞻性”在 1995 年美国私人证券诉讼改革法案 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中定义。该等前瞻性陈述可通过“将要”、“预计”、“预期”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”及其他类似陈述等用语识别。除此之外，本公告中的概述和管理层的引述以及安博的战略和运营计划，都包含了前瞻性陈述。安博还可在其提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及风险、不确定性及其他因素，多项因素可导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载结果有重大差异。潜在风险和不确定性，包含但不限于以下各项：公司的目标和战略，扩张计划，内容和所服务市场的预期增长，公司对维护和增强客户关系的预期以及公司业务地区的经济和商业发展条件。有关以上及其他风险，不确定性或影响因素的更多信息均包含在本公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本公告中提供的所有信息均截至到公告发布日，除非有适用性法律要求，否则公司不承担任何因新信息，未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

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安博教育与工业和信息化部人才交流中心达成战略合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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