浙江丽水2021年8月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国著名的私立中小学教育服务提供机构丽翔教育控股有限公司（NASDAQ: LXEH）（以下简称“公司”），今天宣布通过其在中国的全资子公司浙江丽水梦翔教育发展有限公司（以下简称“梦翔教育”），与北京商鲲教育科技发展有限公司，一家中国领先的职业教育服务提供商（以下简称“北京商鲲”），以及若干北京商鲲的关联方，签订投资合作协议（以下简称“协议”）。该协议标志着公司正积极扩展其业务至职业教育领域。

根据协议相关条款的规定，在公司向北京商鲲支付总额为3亿元人民币的多批可转债款项（以下简称“交易”）后，公司可选择逐步收购北京商鲲的股权至对其控股。交易的完成取决于某些交割条件（包括但不限于在梦翔教育的监督下完成北京商鲲的内部重组）的满足。在中国职业教育认可度不断提高和职业教育需求不断增加的背景下，公司希望在交易结束后，增加对职业教育领域的投资，并利用其现有资源和北京商鲲的品牌，在严格遵守中国相关法律法规的前提下，建立一个为中国学生提供高质量职业教育的国际职业教育平台。

关于丽翔教育控股有限公司：

丽翔教育控股有限公司成立于中国浙江省丽水市，是浙江省十大民办中小学教育机构之一。公司的办学理念是以引导学生健康发展为目的，以学生终身进步和幸福为目标而夯实其坚固的教育基础。欲了解更多公司信息，请访问：www.lixiangeh.com.

安全港声明

根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款，本新闻稿包含了可能构成“前瞻性”声明的声明。这些前瞻性声明可以通过“将”、“预期”、“预计”、“目标”、“未来”、 “打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”等术语和类似的陈述来识别。本公司也在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料，以及公司员工、高级职员或董事向第三方所作的口头陈述里，作出书面性或口头性的前瞻性陈述。一些非历史事实的陈述，包括关于公司信念、计划和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果存在重大差异，包括但不限于：公司战略、未来业务发展、财务状况和经营成果；中国私立教育和职业教育市场的预期增长；中国政府有关私立教育和职业教育服务和此类服务提供者的政策；公司维持和提升其品牌的能力；交易预期收益和成本的不确定性；考虑各种交割条件下各方完成交易的能力；交易的各种交割条件无法满足的可能性。有关这些风险和其他风险的更多信息，请参见公司向SEC提交的文件。本新闻稿中提供的所有信息于本新闻稿发布之日发布，公司不承担任何更新前瞻性声明的义务，法律要求义务除外。

有关更多信息，请联系：

叶思怡

电话：+86-578-2267142

电邮：[email protected]

相关链接 :

http://www.lixiangeh.com

丽翔教育宣布对中国领先的职业教育服务提供商进行战略投资 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com