北京2021年8月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 爱立信和Millicom[1]正共同致力于弥合拉丁美洲的数字鸿沟。此次合作将使玻利维亚、巴拉圭和洪都拉斯的网络覆盖人数增加250万，同时为5G在整个拉丁美洲的推广铺平道路。

Millicom将通过使用爱立信的LTE和5G-ready 技术为其网络实现现代化，包括更快的速度和更好的用户体验。

根据IICA、美洲开发银行和微软在2020年进行的一项研究，32%的拉美和加勒比海地区人口（2.44亿）仍然无法接入互联网。通过此次与爱立信的这一新合作项目，在拉丁美洲运营TIGO品牌的电信运营商Millicom将对三个主要的拉丁美洲市场的网络进行现代化升级，使受覆盖人口和城市分别增加250万人和712座。双方将共同致力于弥合该地区的数字鸿沟。

在这个新合作项目中，两家公司将投资1.35亿美元用于玻利维亚、巴拉圭和洪都拉斯的网络升级，这也将为整个拉丁美洲大陆的5G部署铺平道路。

在这个为期三年的项目中，爱立信将使用最新的爱立信无线系统产品和解决方案升级TIGO的现有网络，并使用爱立信的双模5G核心网取代现有的4G分组网络。这将大大改善网络性能并通过引入LTE和5G-ready技术获得更快的速度、更强的稳定性和更优的用户体验。

Millicom执行副总裁、首席技术和信息官Xavier Rocoplan表示：“Millicom的一项战略是在其经营市场取得并保持网络领域的领先地位。我们希望提供市场上最好的移动体验，并使网络覆盖城市和农村地区更多的人群。通过这个项目，我们进一步实现了我们的目标 — 在我们的经营地建立最佳‘数字高速公路’，将人们连接在一起、改善人们的生活并帮助我们的社区发展。”

此次合作将为这三个主要国家的新5G消费者和企业业务打下坚实的基础，因此称得上是爱立信的一项战略成就。

爱立信欧洲和拉丁美洲总裁Arun Bansal表示：“爱立信在5G领域处于领先地位。我们十分高兴能与Millicom合作，通过我们的创新力为5G铺平道路，同时为拉丁美洲带来至关重要的网络连接。我们将加倍努力，与如此杰出的电信运营商一起弥合全球数字鸿沟。虽然此次疫情所改变的远不止是我们的通信方式，但互联互通依然至关重要。”

爱立信与Millicom – TIGO 合作，共同推动拉丁美洲数字包容 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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