北京2021年8月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 应疫情防控要求，“创客北京2021”修正·医药健康创新专项赛决赛，于2021年8月9日以线上路演的形式进行。本次赛事围绕中医药创新、化学药品创新、生物医药研发、互联网＋医疗、医疗器械研发五个方面进行项目征集，共吸引100余家企业或团队报名。7月26日-7月31日，初赛评审团对所有报名项目的商业计划书进行了审核，基于参赛项目与修正在产业链协同上的可行性以及其它发展性因素进行了初赛评选，筛选出了30个优秀项目参加了8月9日的决赛。

北京市经信局中小企业处一级调研员辛欣表示，在社会的蓬勃发展进程中，从传统医药到如今盛行的创新疗法，发展历程可谓是势如破竹。医药创新发展亦成为进一步促进我国高质量发展，提升国际竞争能力的重要内容之一。本次修正·医药健康创新专项赛借助修正药业集团的在大健康领域的深耕厚植，共同发掘北京创业者中的新星，为广大医药领域的创业者搭建平台。

修正药业集团总裁修远先生表示，本次比赛是修正药业应大赛组委会邀请，响应政府号召，以“链主”身份承办“创客北京2021”专项赛道，共同促进大中小企业融通、整合产业链资源的一次尝试。修正药业将一如既往的发挥龙头企业的资源优势，为创业项目提供科研、产业、营销、项目孵化、产业基金等多方面的支持，实现大中小企业融合发展。也希望创业团队能够在专项赛中有更多的思考、交流和碰撞，实现创新创业能力的提升。

“创客北京2021”修正·医药健康创新专项赛获奖项目名单

以上获奖企业除获得由活动主办单位颁发的奖杯、证书，同时将会获得与“修正”在业务链条上深度交流、战略协同和资本合作的机会。

“创客北京2021”创新创业大赛是在工业和信息化部、财政部指导下，由北京市经济和信息化局、北京市财政局、顺义区人民政府主办，北京市中小企业服务中心、北京市中小企业公共服务平台、顺义区经济和信息化局、北京创业投资创新服务联盟联合承办。“修正药业”作为龙头企业代表，在组委会的邀请下，承办“医药健康创新专项赛”。本次大赛自启动以来，得到了社会各界大力支持和创业群体广泛关注。此次大赛共有4349个项目报名参赛：其中企业组项目1928个、创客组项目765个，1656个项目报名参加龙头企业专项赛。

“创客北京2021”修正 – 医药健康创新专项赛决赛圆满结束 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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