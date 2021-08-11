北京2021年8月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月9日，国家卫生健康委临床检验中心（NCCL）公布了2021年全国实体肿瘤体细胞突变高通量测序大Panel检测室间质量评价预研项目结果。该项目为NCCL首次举办。泛生子旗下北京泛生子医学检验实验室以零错误（满分）的优异成绩，获评“成绩优秀的实验室”，在参评的国内63个实验室中位居首位。

目前高通量测序技术（又称下一代测序技术，Next-generation sequencing, NGS）已经广泛应用于精准医学领域。其中，肿瘤NGS大panel检测较之小panel检测，覆盖的基因、位点更加全面，能够更加准确地将患者分层至最佳治疗路径，对肿瘤患者的靶向和免疫治疗的药物选择具有重要意义，成为癌症临床应用及精准医疗发展的必然趋势。如纪念斯隆-凯特琳癌症中心的MSK-IMPACT和Foundation Medicine 的FoundationOne CDx作为基于NGS的肿瘤大Panel检测服务，已率先被美国食品药品监督管理局（FDA）批准大规模应用于临床。

为了推动国内实验室大panel整体检测水平的提升，NCCL今年首次举办该项目，通过对参评实验室检测结果的可比性分析，及时发现实验室在检测过程中存在的共性问题及特殊问题，提高实验室检测结果的准确性。来自国内 12 个省（市、自治区）的共 63个实验室参加了本次质评项目。在63份有效结果中，按照评分规则，无重复性错误的实验室占比25.4%（16/63），无假阴性结果实验室占比12.7%（8/63），无假阳性结果实验室占比61.9%（39/63）。泛生子采用自主研发的Onco PanScanTM 大Panel进行检测，经过实验操作、生物信息分析、结果解读等全流程，检测结果与预期结果完全一致，以零错误的完美表现通过此次严格考评。

泛生子旗下各实验室严格坚守全周期质控体系，凭借精准的检测能力和高标准的质量管理水平，连续6年满分通过NCCL质评项目。目前泛生子已获得CAP、CLIA、ISO15189三项国际实验室质量认证，成为国内少数具备此三项认证的NGS医学检验实验室。未来，泛生子将继续保持先进可靠的质控能力，为每份样本负责，以精准的高质量检测服务于广大医患，助力实现癌症治疗的技术突破。

关于Onco PanScanTM

泛生子Onco PanScanTM基于“杂交捕获”和NGS测序技术，可综合评估靶向治疗、化疗、免疫治疗方案的有效性，精准指导肿瘤患者的个体化诊断和治疗，一次检测、全面获益。该产品设计参考FDA获批产品检测区域，结合公司数万例代表中国肿瘤患者的基因突变位点，涵盖了WHO、NCCN、ESMO等权威指南及专家共识推荐检测基因。2020年1月， NMPA发布注册指定检验通知，该产品位列其中。

关于泛生子

泛生子（纳斯达克代码：GTH）是全球前沿的癌症精准医疗公司，专注于癌症基因组学研究和应用，并致力依托先进的分子生物学及大数据分析能力改变癌症诊疗方式。泛生子已打造了全面的产品及服务管线，覆盖从癌症早筛到诊断及治疗建议，再到监测及预后管理的癌症全周期，并与产业链上下游合作伙伴积极拓展分子检测技术的更多创新应用方向和场景。更多公司信息请访问：https://www.genetronhealth.com。

安全港声明

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位居首位 泛生子满分通过NCCL肿瘤高通量测序大Panel室间质评 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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