开元酒店集团双品牌焕新升级，唐风宋韵再造“新国风”酒店

杭州2021年8月12日 /美通社/ — 8月12日，开元酒店集团联合百达屋集团宣布旗下酒店品牌“开元名庭”、“曼居酒店”正式焕新升级，在原有品牌基础上创新再造，以唐风宋韵为基础，诠释“新国风”的品牌风格，向业主伙伴和宾客展示焕然一新的品牌酒店，更显示了开元酒店作为国民高端酒店品牌从产品力向品牌力的一种综合进阶。 国风盛行，聚焦年轻生活方式寻求自我突破 当下，“国潮热”正席卷中国乃至世界各地。知名学者曾表示，“国潮热”的背后是青年群体对民族、国家、传统文化的自信，年轻人的文化认同感，是在亲身领略各国风土人情或利用互联网开阔视野后，在世界这个大参照系之上自发形成的。年轻人认识到中国传统文化的独特性，自觉地选择国风文化产品。 在新一代青年人眼中，国风不再是老气、传统的符号，而是一种国际文化的浪潮，是一种新鲜的生活方式，更是一种对民族文化的认同和自豪的表达。当年轻一代自我认同不断生长，这股强劲的内在生命力正实实在在地反映在“国货”的认同上，众多国风产品不断出圈、火爆。 作为中国领先的酒店集团之一，开元酒店集团一直在探索、创新符合新一代国人文化和生活习惯的酒店产品。开元酒店集团突破舒适区，将…