你看你看，国社这样拍中国共产党人的手

纪录片《携手，为人民》截图。 新华每日电讯 记者王若辰 建党百年之际，新华社推出一部特殊的微纪录片：主角，是中国共产党党员的手。 8分半钟的微纪录片《携手，为人民》，由中联部与新华社联合出品、中国新华新闻电视网（CNC）承制，以8K影像技术和杜比视界呈现钟南山、张桂梅、卓嘎、杜富国以及各行各业共产党员的手，网络总浏览量突破5亿次。 同样是“手”，这部片子里的手有什么“魔力”？什么样的拍摄，需要导演穿5层外套，里里外外都是沙子？顶级设备闹“高反”怎么办？采访对象为什么频频“拒绝”记者的镜头？ 让我们走近《携手，为人民》的制作团队，讲述镜头里看不到的故事。 相同的手，不同的故事 不同的手，相同的故事 百年大党，千秋伟业，纪录片该怎样拍？创意短视频？老照片视频化？讨论了一圈，团队决定走纪实路线，拍纪录片。“真人真事、见人见事，才能让观众见真实、感真情、动真心。”该片监制阎涛一锤定音。 百年风华，峥嵘岁月稠，片子该拍些什么？本着“向全世界展示真实、立体、全面的中国共产党人”的原则，团队广泛调研国际社会对中国及中国共产党最感兴趣的议题，抗疫成就、减贫密码、环保举措、文化传承等都列入“最热榜单”…