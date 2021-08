据《太阳报》报道,梅西目前在巴黎居住的 酒店 一晚的费用17000英镑。 转会 巴黎圣日耳曼 之后,梅西尚未找到住处,目前他暂住在巴黎当地的一家五星级酒店。据介绍,这里有游泳池、私人影院和六家餐厅,内马尔在巴黎找到房子之前也住过这里。 《太阳报》表示,梅西所住的房间一晚费用17000英镑,这家酒店在1928年开业,丘吉尔、迪士尼和罗伯特-德尼罗等名人都在这里住过。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is