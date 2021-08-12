阿里女员工事件 亚朵酒店隐瞒了什么细节？汉庭全季酒店亚朵酒店住宿女员工_手机网易网

撰文 / 邵蓝洁 刘雪儿 编辑 / 孙静 “阿里 女员工 ”事件意外将 亚朵 酒店 推上了风口浪尖。 几日前，阿里巴巴一名女员工举报称，在济南出差期间被直属领导叫去陪酒，并且在酒店内遭到性侵犯。此事在阿里公司内外掀起了多轮讨论。目前，警方结论还未公布，但事情还在发酵。而作为整个事件的关键一环，为何酒店会给住客之外的人士办理房卡，酒店方是否存在管理漏洞，这些事情也被外界所质疑。 8月10日晚，亚朵集团发布声明称，事发亚朵旗下济南西站国际会展中心亚朵轻居酒店，公司在事发后即成立工作小组。经核查，不存在违规制作房卡的情况。 然而，这起声明并没有解答外界的诸多疑问。8月11日下午，亚朵酒店再次发布声明，称经过内部反复调查确认，前台工作人员是在女士确认后，按照同住手续给男士办理房卡，并进行身份登记和公安信息上传。 亚朵在此事的两次声明中都在强调没有违规操作，试图撇清关系。但网友却质疑：“如果女生清醒且愿意的话，直接屋里开门不就行了？”AI财经社据此询问亚朵酒店，截至发稿前尚未得到回应。目前警方还在进一步调查中。 酒店管理漏洞频出，办卡程序简单 阿里女员工入住的济南亚朵轻居酒店，其地理位置不算优越…