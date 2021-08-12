修行，不外是观察自己的起心动念和行住坐卧。 旅行，其实是一段内心自省的旅程。——丹尼凯尔(Danny Kaye) 有很多人以为，修行不外是吃素、念佛、打坐、颂经……寺庙往往成了修行的净地。 单从字面上解释，修行指的其实是修正自己身与心的行为。身体的行为有错误，把它修正好；心理的行为有偏差，也要修正好。 修行，无关乎宗教信仰，更像是一种生活态度。随时随地观察自己的起心动念，就是在修行。 在行旅路上遇见真的自己。 原形毕露 在日常生活中，不易察觉自身的习气，看不见自己的缺点。外出旅游，环境一变，平时看不见的缺点都一一浮现出来。 被宠惯了的心，一来到陌生的环境，难免会格格不入——食物不合口味，睡床不够舒适，语言不通，文化不同，生活习惯有差异，心开始闷闷不乐，续而埋怨发牢骚。 向来以为心没有奢求，此刻却原形毕露，原来我们一直在敷衍自心，一直在讨好它，放纵它，任由它为所欲为。 在陌生的环境下，心所熟悉及依赖的一切事物在顷刻间销声匿迹，因而失去了对我们的掌控。这时候，心处在一个进退两难的悬崖上，它找不到物质上及精神上的慰借，只能退而求其次，开放封闭的内在，接受外在的所有可能性。 打开心的枷锁，绽放…