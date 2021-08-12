亚特兰大2021年8月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 埃塞克斯古河获得一项合同，成为全球最大汽车制造商旗下某个高端品牌的唯一电磁线供应商，该合同是一个专门设计用于800V应用的3.3万吨高压绕组线（HVWW®）项目的一部分。

这项投资将全部在阿罗尔森（德国）工厂进行，这是一个重要信号，表明汽车行业很快将迎来一个可持续发展的未来。这项合同还将需要扩大工厂规模和购买新机器来助力生产。

“在我们展望下一代汽车之际，可以越来越清楚地看到电动汽车市场的创新将处于增长的前沿，” Essex Furukawa Magnet Wire Europe总裁Klaus Borstner表示。“我们相信，随着多家汽车制造商纷纷为其电动汽车产品线开发匹配内燃机性能能力的方法，HVWW®将与这一演变齐头并进。”

在最初发布时，HVWW®便在2017年麦格纳创新奖上一举夺魁，在此之前该产品被证明更耐用、更高效，并可缩小牵引电机的尺寸，使其能够以更高的电压和电流运行。它在欧洲汽车市场独树一帜，通过满足市场精益求精、不留瑕疵的严格要求，为电动汽车的进一步创新铺平了道路。

HVWW®涂有挤压工程塑料，可提高电动汽车和其他产品的性能，还可承受超过1000V的高电压和兼容无局部放电电线 (PDIV)。

Borstner补充说，有些简单的事实将导致更多公司投资于该产品。

“HVWW®成为行业标准的原因是高压会产生高热量。在电动汽车行业，热阻、柔性和交变应力是电磁线性能一直存在的障碍。我们的工程师接受挑战，为卓越产品完善每一个设计元素，”他表示。“我们预计这将会是许多制造商投资的首选。”

HVWW®的亮点包括以下三个关键特性：

高度可定制：它设计用于满足客户的特定要求，可在各种厚度以及高度和宽度范围内制造，以便在新的和现有电机技术范围内实施。

柔性：HVWW®采用高度柔性设计，可改善安装过程。这还可以实现使用刚性更强的材料无法实现的新的设计创新。

温度：挤压外层具有出色的耐热性和可靠性。独特的设计可以在240°C的恒定温度下运行，且性能不会降低。

该汽车制造商计划到2025年在全球范围内将其全电动产品线扩展到20款，并宣布了到2030年在其新平台上销售700万辆电动汽车的预测。

该项目有可能扩展到母公司集团及其不断扩大的电动汽车产品系列。

埃塞克斯古河是唯一一家能够完全为全球客户采购、开发和交付产品的电磁线提供商。我们与客户合作，开发具有超过行业标准热容差的高效定制解决方案。

埃塞克斯古河围绕漆包线开发、分销开展战略收购，并专注于汽车行业的扩张，将自己定位为电磁线产品创新和制造领域的领导者。

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埃塞克斯古河赢得高压绕组线大型电动汽车项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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