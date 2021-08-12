毛里求斯路易斯港2021年8月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的多资产经纪商 HotForex 宣布在 2021/22 赛季之前续签公司与巴黎圣日耳曼的官方合作伙伴协议。



HotForex 同巴黎圣日耳曼足球俱乐部续签了2021-2022 赛季的合作伙伴关系

通过此次合作伙伴关系的延续，HotForex 计划扩大其在全球主要市场的全球影响力，同时加强其在已开展业务的市场中的影响力。作为法国足球俱乐部连续第二个赛季的官方在线交易合作伙伴，该公司将继续通过新活动吸引其客户和球迷，并为他们在线交易和足球的共同价值观提供教育支持。

巴黎圣日耳曼已经站在今夏转会窗口的最前沿，为即将到来的赛季打造了一支令人难以置信的梦之队，塞尔吉奥·拉莫斯、吉安路易吉·唐纳鲁马、乔治尼奥·维吉纳尔登和阿克拉夫·哈基米加入了一支已经有着小内马尔、凯莉安·姆巴佩和安格尔·迪·玛丽亚远足的明星梦之队。

HotForex 的发言人在续签协议时评论说：“我们很自豪能够在另一个激动人心的赛季开始之前与巴黎圣日耳曼续签我们的合作伙伴关系。事实证明，我们的合作伙伴关系让双方更有动力追求卓越。我们祝愿球队在 2021/22 赛季球场上会有好的运气，并期待创建新的球迷活动，这将使我们的客户和球迷更接近比赛，并可以持续帮助人们投资方面的教学。”

巴黎圣日耳曼首席合作官马克·阿姆斯特朗补充说：“我们很高兴与金融行业领先的经纪商 HotForex 续签合作关系。能够与这样一个享有盛誉的品牌合作，为全球巴黎圣日耳曼的球迷提供一个可靠有效的交易平台，这对我们来说非常棒。

立即访问 HotForex 网站，了解有关续约合作伙伴关系的更多信息。

HotForex 与巴黎圣日耳曼持续合作伙伴关系 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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