伦敦2021年8月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 多米尼克国通过发展更好的农业实践和基础设施，力争作为国际市场上最好的可可生产国参与竞争。这座加勒比海岛拥有风味优异的独特可可，可可产品质量在过去十年获得认可并久负盛名。目前，此项竞争计划正在得到实施，国家为利益相关者举办多种研讨会来提高产品和服务质量，以提高优选价值链的生产率和出口能力。农业部鼓励被遗弃的可可田的所有者加入计划并对其农场进行投资。

在2017年飓风“玛丽亚”对作物造成严重破坏后，该国的大部分生态系统遭到破坏。但是，多米尼克面对气候变化表现出的顽强精神以及重建更好家园的决心，全岛经济再次蓬勃发展。

蓝色和绿色经济、农业和国家粮食安全部Reginald Thomas博士强调了可可在农业部门的重要作用，因为可可有助于多米尼克农民的生计，并有助于建立应变能力。他表示，“可可一种真正的作物，可以融入生产体系中，但重要的是可可已从一种经济作物发展成为一种综合作物，因此，我们看到了全球可可在现有市场以及农业加工产品方面的重要性。”

一个曾极大地帮助该岛农业从飓风“玛利亚”中复苏的领域是投资入籍（CBI）方案。CBI授予投资该国经济的人员第二国籍，这是许多人以此获得更大的旅行流动性、商业机会和在此危机时期拥有一个“B计划”的途径。向政府经济多元化基金投资10万美元的主要申请人可以获得完全的多米尼克公民身份，并获得在有“加勒比自然之岛”之称的这个国家工作、学习和生活的权利。

普华永道于2019年汇编的一份报告指出，2014/2015年至2018/2019年间，CBI基金拨款近3000万东加勒比元用于支持农业和渔业部门。“大多数项目的目标是增加粮食生产和安全，具体针对香蕉、咖啡和可可种植园。通过培训计划和经济支持，农民和渔民的就业也得到了改善，”报告中写道。

投资者可以单独或作为一个家庭进行申请。新的公民身份可以世代传递，这让投资者们倍感安全。

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多米尼克力争将可可工业推向具有国际竞争力水平 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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