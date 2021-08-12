当未成年人“开房”不再那么简单_法治中国_澎湃新闻-The Paper

一些近期未成年人发生在旅馆的故事，现在看起来仍令人感到担忧甚至惊险。 浙江一名高中在读的女孩与一名30多岁的男性网友，端午假期相约到安徽黄山游玩。6月12日，他们试图以兄妹的身份入住酒店。 6月15日，新疆塔城地区一名17岁的女孩，通过微信结识一名43岁男子，该男子约女孩吃饭喝酒并诱导带其到宾馆开房。 7月26日，杭州一名10岁的男孩，在被妈妈批评之后离家出走，独自一人到距家五公里外的酒店办理入住，谎称要体验生活。 幸运的是，故事没有向糟糕的方向发展。酒店工作人员及时报告了警方，警方迅速出警并联系了男孩女孩们的监护人，潜在的侵害未成年人风险被提前化解。 公安部提供的数据显示，像这样的未成年“开房”可疑情况，在过去的两个月里，公安机关核查了7.67万次。这一及时的预警、处置机制归结于公安部对旅馆经营者接待未成年人入住提出“五必须”要求，让未成年人“开房”，不再那么简单。 杭州一家酒店前台大厅摆放着未成年人入住“五必须”宣传展板。 本文图片均由 澎湃新闻记者 邵克 摄 未保法修订与“五必须”出台 近年来，发生在酒店、旅馆内的侵害未成年人案件屡屡见诸报端，旅馆似乎成为侵害未成年人的一个“隐秘…