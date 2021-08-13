不同渠道订酒店价格竟差三倍？酒店、平台、代理都喊利润不高很委屈 _凤凰网

在不少消费者的认知里，选择在线旅游平台预订机票或酒店往往比官方渠道更便宜。事实上，早些年在旅行社或一些订票代理通过和航司或者酒店签订协议一次性提前预定一批座位或房间的情况下，消费者确实能够在非航司或酒店的官方平台以更便宜的价格预定机票和酒店。 然而，随着互联网应用的广泛扩大，以及航司和酒店相继创立专属的会员体系，如今通过在线旅游平台预定机票和酒店似乎已不是“最优选”。 7月3日，澎湃新闻 《不同平台渠道酒店预订价格相差3倍，是谁的“锅”？》 一文报道，消费者在某平台预订酒店的费用甚至是到店价格的近三倍。 8月6日，上海市消保委发布的一项调查显示，统计沪上20家豪华型酒店后发现，三分之一的网络平台预订价高出酒店门市价格。 来源：上海市消保委微信公众号 那么，如此巨大的价格偏差是究竟如何造成的？酒店行业中究竟又有哪些潜规则？ 澎湃新闻为此采访了包括酒店（单体、集团、连锁等多种类型）、在线旅游平台、代理商等行业内各环节相关人士，试图厘清三者在酒店预订环节中的关系，还原酒店预订行业的真实生存现状。 澎湃新闻记者 唐莹莹 制图 谁在为流量买单？惊人抽佣背后 对酒店而言，在线旅游平台让他们“又爱又…