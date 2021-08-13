同一间房预订价差巨大 谁在掌控酒店定价权？同程旅游酒店预定_新浪科技_新浪网

作者： 乐琰 [ “酒店扩张迅速，现在供大于求的情况下，在线渠道有客源优势。按照酒店的利益，应该是自己官方的直销价最便宜，但是酒店官方网站的流量小，在线平台的知名度高、流量大且客户黏性强，酒店有时候为了增加销售不得不让在线渠道平台有优惠的价格。说到底，就是谁掌握了更强的销售能力，谁就掌握了更强的酒店客房定价权。”赵焕焱对第一财经记者分析。 ] 点开旅游酒店预订平台，搜索符合条件的酒店，下单预订，这是很多消费者在预订酒店时的普遍操作手法。 然而，如果消费者再多操作几步，将同类型的预订平台都查询一遍就会发现，几乎每一个平台的价格都不同，有些差异不大，有些则相去甚远。 同一时间点的同一个酒店客房，通过不同渠道预订，缘何存在巨大价格差异？ 第一财经记者近期大量调研、实地走访和对比数据后了解到，酒店的房价本身会随着不同时间和房型而变化，酒店给到各大销售渠道的价格略有不同，但是各个销售渠道会根据自身情况在基础价格上进行“加减法”，这就导致了消费者所看到的不同平台不同价格。而其中包括贴钱促销、买断定价等多种手法。而最根本的，就是销售能力强势方能掌握更多的定价权。 挂牌价、优惠价、渠道价，价无定数 暑…