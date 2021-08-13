疫情再起，我们乘坐游轮在长江上漂了10天停航船方长江旅行社_手机网易网

豪华游轮在长江漂了10天 游客:开船前南京已出现疫情 2021-08-13 11:01:43 上观新闻 2021年7月30日，由重庆市东江实业有限公司（简称“东江公司”）运营的“美维凯悦”号的游轮从重庆起航，原计划沿长江顺流而下去上海。游轮行进途中各地出现疫情。船上乘客反映，到湖南岳阳时“美维凯悦”号被拒绝停靠，最后决定返航，结果返航途中许多港口也不允许停靠，乘客们担心补给耗尽，开始向外界求助。 东江公司此前回应界面新闻称，网上关于该客轮“被拒绝停靠”的说法并不准确，根据交通运输部长江航务管理局的疫情防控指南，船只不能在疫情中风险地区停靠。此次“美维凯悦”号启程后，一些地区才被列为中高风险地区，因此出现了无法进港的情况。 直到8月9日，在长江上漂了10天后，这艘长江航线迄今为止最大、最豪华的游轮终于在重庆靠岸，核酸检测显示所有乘客为阴性。目前他们已平安回家。 不过，关于这次意外旅程引发的争议并未结束。众多乘客为这趟旅行支付了不菲的费用。他们质疑，在7月30日启程之前，行程中需要经过的南京等地已经出现了疫情，但旅行社和游轮运营方仍继续启航，导致他们旅行计划“泡汤”，且因此蒙受经济损失。 …