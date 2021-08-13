美国旧金山2021年8月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 北京时间8月13日，跨境电商平台Wish母公司ContextLogic发布了2021年第二季度财报。据了解，ContextLogic于去年年底上市，其在给投资人的一封信中表示，“2021 年第二季度充满挑战，虽然物流有所改善，但用户留存却下降了。”

一、Wish第二季度财报要点

财报显示，第二季度营收6.56亿美元，市场预期7.22亿美元；第二季度净亏损1.11亿美元，市场预期净亏损0.93亿美元；每股亏损0.18美元，低于市场预期。



Wish公布2021年第二季度营收数据

*上图中营收数据的单位为百万，未经审计。

分业务看，二季度中，Wish平台的核心市场的营收为3.78亿美元，同比下降32%；但Wish上每个活跃用户产生的核心市场营收有所增长，与去年同期相比增长21%至22美元。

ProductBoost 的营收同比增长 11% 至 5000 万美元，这是由于随着疫情的逐渐好转，商家在今年二季度增加了广告支出。

物流营收达到2.28亿美元，同比增长 126%。在第二季度，Wish Express海外仓的产品数量同比增长了291%。与此同时，Wish Local全球线下合作门店数量已经超过60,000家；二季度，寄往Wish Local合作线下门店的订单占到订单总量的10%。

Wish 创始人兼首席执行官 Piotr Szulczewski 表示：“在第二季度业绩未能达到预期后，Wish已经推进旨在提升用户体验和提高用户参与度的措施。Wish的目标是确保用户经常喜欢到Wish来享受有趣的购物体验，在Wish他们可以找到既实惠又独特的产品。未来，Wish将继续专注于提高产品质量，丰富产品种类，提供兼具娱乐与购物于一体的消费体验，并对Wish APP做交互优化，不断推动新用户增长，提高用户留存，从而实现可持续的盈利。Wish正在努力提高业绩，并相信Wish将成为一家更强大的企业。”

二、三大举措改善用户体验

距离把公司做大做强，Wish还有很长的路要走。目前，Wish已实施以下举措，用于改善用户体验并增加用户留存，包括：

1、提高产品质量，丰富产品种类。

在新的质量评分系统下，Wish将赋能“好产品”、“好商家”，尤其那些获得用户良好口碑的产品和商户。此外，Wish还增加了更多用户知道和搜索的全球知名品牌和商品，以推动他们更高频次的购买，并产生更高的平均订单价值。由于 Wish为用户提供了一种基于发现的电子商务购物体验，诸如服装、家居用品和小工具等品类将为用户提供类似“在线寻宝”的一种购物感受，未来，Wish将更多提供高性价比的优质产品，提高用户体验。

2、提供无与伦比的乐趣和娱乐性购物体验。

Wish希望用户在平台总是能体验到一种令人愉悦的新鲜感，就像他们进入了一家令其大感兴趣的产品商店一样。为了满足这种用户期待，Wish进一步构建平台的数据科学能力，为用户开发更具吸引力、个性化和基于发现的在线购物体验。Wish倾向于兼具社交商务和娱乐内容的功能，例如视频评论和直播购物活动，目的是吸引用户更热衷于打开Wish APP，并停留更长的访问时间。

3、提升Wish APP的性能表现。

由于 Wish 是建立在创新和实验的文化之上，因此有大量正在进行的平台测试旨在推动创新。然而，这些测试的数量导致Wish APP速度变慢或延迟。这影响了用户体验，特别是对于Wish现有的用户。因此，Wish对所有开放测试进行了彻底的排查和处理，这已经显着改善了延迟。展望未来，Wish将更有效地平衡平台测试以推进创新与为用户保持最佳平台性能的需要。

全球电商竞争日趋激烈，合规监管也趋向严格，资本市场正走向理性，各行各业莫不如是。不管是从营收增长还是盈利模式来看，Wish目前依旧存在着较多挑战。Wish能否穿越身处的跨境湍流，在全球电商平台中稳定立足，让我们拭目以待。

ContextLogic发布二季度财报，透露未来三大举措 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com