唯链瞄准数十亿美元中国宠物食品可追溯性市场

上海2021年8月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 面对全球疫情带来的整体市场低迷，中国宠物食品行业却逆势显著增长。2020年估值为10.82亿美元，预计到2026年将达到14.749亿美元。 尽管中国的宠物食品市场正在迅速扩张，但仍然不够成熟。



唯链使用行业领先的区块链技术瞄准数十亿美元的中国宠物食品可追溯性市场

没有统一的行业标准，食品质量标准尤其如此，劣质和假冒的宠物食品仍充斥市场。在中国市场上的宠物食品选择已经成为宠物主人、品牌、新闻和社交媒体之间的争夺战。这为问题解决者提供了机会。区块链技术能够精确追溯原料，使宠物食品制造商解决生物安全问题，并迅速将有关宠物食品安全的健康问题置于控制之下。

唯链技术通过可追溯性保证透明度

区块链通过不可改变的溯源技术，以市场上任何其他解决方案都无法复制的去信任方式讲述品牌的故事，提供宠物食品成分声明和质量的证明。

唯链是全球领先的公共区块链提供商，旨在通过在整个供应链生命周期提供全方位服务，彻底改变宠物食品的可追溯性、安全性和营销，包括：

原产地证明：通过区块链上传宠物食品来源和进口证书，以确保产品的完整性，并通过数字营销将其展示给客户，使产品声明（如“进口三文鱼”和“美国原产”）比以往任何时候都更加令人信服。

成分证明：区块链可以验证产品中优质成分的使用。例如，专注于健康和有机食品的公司可以以透明的方式展示其使用的原料和制造工艺。它还可以证明制造商的质量声明，例如可持续发展方面的投入和AAFCO的会员资格。

整个价值链的可追溯性：区块链连接供应链，跟踪每种成分的来源、整个流程中所涉及人员的行为等。因此，区块链不仅可以提高公司内部供应链的效率，而且可能在召回过程中防止公司声誉受到损害，因为越来越多的可追溯性数据使公司和当局能够快速跟踪和追溯有问题的产品批次，从而显著提高消费者的信任度和安全感。

中国市场的新营销工具：区块链数据

在中国这样一个不断增长的市场，监管要求和消费者都有兴趣了解有关宠物食品制造流程的更多信息，包括所使用的原料及其是否进口。存储在区块链上的数据提供了另一种营销手法。

通过区块链技术，宠物主人可以信任成分列表准确无误，因为宠物食品食谱和所用成分已存储在区块链上。能够提供各种成分实际含量或重量的公司将通过证明其产品为宠物提供真正的营养平衡、安全和环保意识，从而建立更高商誉和声誉。

唯链已经与宠物食品行业的多家公司合作，其中许多公司表示对区块链技术感兴趣，可以解决上述问题和痛点。

通过利用VeChain ToolChainTM的数据可视化模块，企业主可以轻松获得区块链的益处并在短至几天或几周的时间内实施区块链。该市场就绪产品能够集成到成熟的SCM和CRM系统中，并能够有效地提高供应链的效率、可追溯性和透明度，同时降低成本并为个人用户提供更大的控制。这是适用于整个行业的对制造商消费者和消费者而言双赢的解决方案。

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