加州梦：Battista上路动感亮相美国

– 第一个量产规格Automobili Pininfarina Battista在蒙特雷汽车周即将到来之前动感亮相加利福尼亚州公路

– 第一个量产规格车型的碳纤维车身从坎比亚诺装配线下线，展示了Automobili Pininfarina近期所宣称的个性化服务

– Battista抵达美国将让客户第一次有机会通过有机频率听取其独特的“纯声”理念，获得感性和真正的电动汽车声音体验

– 观看Battista首次在加利福尼亚州公路上驰骋的视频：youtube.com/watch?v=5oGiphAGivY

加利福尼亚州蒙特雷2021年8月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 世界上第一款纯电动超级GT — Automobili Pininfarina Battista — 的量产车型动感亮相加州公路。作为蒙特雷汽车周系列活动的一部分，Battista的第一次上路标志着Automobili Pininfarina翻开新的故事篇章。



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量产规格Battista的首次亮相将为我们的客户提供第一次体验其1900hp性能的机会，引人注目的黑色经典碳车身 — 在意大利坎比亚诺的Automobili Pininfarina制造工厂精心生产，则是按照近期宣告的定制个性化计划打造。

简洁流畅的车身和精密抛光脉冲锻造铝合金车轮搭配着精心定制的内饰，包括可选的可持续性黑色皮革Pilota座椅，绗缝Iconica Blu Alcantara装饰布，Iconica Blu撞色缝线，以及阳极氧化铝黑色拉丝Interior Jewellery Pack。

Automobili Pininfarina首席产品和工程官Paolo Dellachà表示：“Battista将在城市和开放公路上提供令人兴奋的全方位体验。我们的纯电动超级GT的第一款即将量产的车辆在加州高速公路上驰骋，这标志着其发展揭开令人兴奋的新篇章。这是一个重要的里程碑且极具意义的时刻，我们预计今年晚些时候将进行第一批客户交付。”

蒙特雷汽车周上还将完成专属Battista Anniversario的美国首秀。全球限量五辆，代表Pininfarina空气动力学增强和定制细节设计的顶峰，提供独特的生动个性

这两款车现身蒙特雷汽车周意味着客户第一次有机会在公路上和The Quail车展上体验1900马力的Battista。在卵石滩巡车展上，纯电动超级GT将展示从公司91年历史中精选的经典Pininfarina设计。

首次抢先聆听BATTISTA的声音

第一辆量产规格车的到来也为客户提供了第一次倾听Battista的机会，展示了目前正在为世界上第一款纯电动超级GT开发的独特音景。个别声音正在进行调整，以为乘坐者和旁观者营造情感反应，确保Battista为所有感官提供一种令人陶醉的体验。

继Automobili Pininfarina的“纯声”理念之后，音景具有54Hz的核心频率、432Hz倍数的有机频率 — 称为‘威尔第的A小调协奏曲’，由意大利著名作曲家朱塞佩·威尔第创作。独特的听觉标志专为这款有史以来最强大的合法上路意大利跑车定制而成。

Automobili Pininfarina跑车产品平台总监René Wollmann表示：“每位司机都与汽车存在情感纽带，Battista的声音将培养这种联系，这不是简单复制熟悉的汽车声音，而是传达Battista内外设计之美的声音。通过这种方式，Battista不仅以美学外观和性能给人留下深刻印象，而且还将通过声音增强情感。我们期待在微调Battista声音体验的过程中，收到来自美国客户的意见。”

根据音乐理论，432Hz在数学上与自然协调一致。据说，调谐到432Hz的音乐是一种纯静音，与Battista的纯粹设计相辅相成，同时更加清透入耳。作为432Hz的倍频，Automobili Pininfarina的工程师选择了54Hz作为Battista的核心频率，提供了一种独特而易辨识的听觉标志，将产生客户期待的来自1900hp超级GT的情绪反应。

以此为起点，频率将以54Hz的倍数增加，随着车辆速度的提高达到新的音层。无缝声学响应将反映Battista的纯电动性能，结合丰富的低音，创造一个标志性声音。

Automobili Pininfarina Battista是以Carrozzeria Pininfarina车身制造公司的创始人Battista ‘Pinin’ Farina的名字命名，他于1930年创立了该公司。超级GT实现了Battista的梦想，即看到带着Pininfarina名字的汽车投产，第一批车辆将于今年晚些时候交付给客户。



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加州梦：Battista上路动感亮相美国 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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