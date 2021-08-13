杭州2021年8月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — “如果给你一天#爸爸陪伴日，你会陪孩子做什么？”

今年8月，护童科技打通线上线下各个渠道，向全社会的家庭发起了这个问题，成功引发越来越多的爸爸们对亲子陪伴的重视和关注。护童科技一年一度持续倡议成立“8.8爸爸陪伴日”，举办公益亲子活动，旨在号召更多的爸爸重视并参与家庭教育，为孩子的成长创造一个良好、健康的家庭环境。

自2018年首次发起倡议到今年，“8.8爸爸陪伴日”公益活动已成功举办了四届。今年的倡议活动从8月2日开始预热，覆盖全国300多座城市，有3000多位护童人代言号召，上千组家庭、上万人参与活动，超过2.8亿人次关注，上百家网络媒体和地方电视台争相报道。

今年的“8.8爸爸陪伴日”以“有护童，心陪伴”为主题。细数每一个陪伴瞬间，充满了温馨与感人，有时候又带着点诙谐。不论是周到体贴型，亦或是“马大哈”型，爸爸们全都使出浑身解数，照顾宝贝、呵护宝贝。而孩子们则展露出前所未有的灿烂笑容，回报父爱的陪伴。

今年护童“爸爸陪伴日”的启动仪式声势浩大，由点及面、迅速扩散，身着橙色文化衫的3000多位护童人坚守全国300座城市的1500多个终端体验店，包括部分入驻了银泰等全国龙头百货的终端门店，同步向全社会发起号召。这一刻，他们都是“8.8爸爸陪伴日”的倡导者，他们希望通过自己的发声，呼吁更多的爸爸们关注孩子的健康，参与并陪伴孩子的成长。

今年的“爸爸陪伴日”活动形式丰富多彩，衢州、咸阳、合肥、湖州等多个城市根据当地的实际情况，在护童科技的组织下，开展了诸如手工制作、畅玩儿童乐园、国防培训基地教育等活动。只要有爸爸在身边，孩子们的快乐值始终处于爆表状态。不管是国防教育还是体验游戏项目，时不时就能听到孩子们欢快爽朗的笑声和尖叫，小脸蛋儿上满是兴奋和愉悦，孩子们最纯真、最美好的天性完全释放。此次护童科技举办的公益亲子活动还受到了部分当地电视台媒体的关注，全程跟踪报道。

为了迎合年轻宝爸宝妈的潮流玩法，护童科技还联合了短视频平台龙头品牌抖音，发布了#爸爸陪伴日全民任务，宝爸宝妈们只需要围绕“如果给你一天#爸爸陪伴日，你会陪孩子做什么”话题，并以短视频的形式，记录、分享爸爸和孩子之间日常互动的温馨片段、趣味瞬间即可轻松完成任务。创意够好、立意够深的短视频，还获得了抖音官方的现金红包奖励。全民任务自8月2日发布，持续到8月11日结束，已受到超过2.8亿人次的关注，视频发布近7万条，掀起了一阵“爸爸带娃、晒娃潮”。

关注护童科技“8.8爸爸陪伴日”公益亲子活动的网友可能知道，2020年的第三届护童“8.8爸爸陪伴日”，护童科技就曾携手新浪微博，发起过#爸爸陪伴日#的话题，当时该话题的关注热度也超过了2亿人，更有近8万用户参与讨论，一度登上新浪微博热搜榜。

8月8日除了是“爸爸陪伴日”之外，还是护童科技的生日。活动当天，有很多爸爸受邀带着孩子来到护童全国的终端体验店，以绘画、手工、唱歌等形式，和护童一起过了一个意义非凡的节日。

众所周知，一套专业的儿童学习桌椅只能够给孩子创造良好的学习环境，而健康的家庭成长环境却需要每一个父母和全社会共同携手打造。护童科技创始人杨润强曾表示，作为国内儿童学习桌行业的领导品牌和行业标准制定的承担单位，护童有这个责任和义务来号召更多的爸爸重视并参与到孩子的日常家庭教育当中，共同打造一个健康、良好的家庭成长环境。护童要做的是“创造环境，影响人”。而这也是护童科技之所以连续多年举办“8.8爸爸陪伴日”的初衷。

“有护童，心陪伴” 护童科技成功举办第四届“8.8爸爸陪伴日” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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