上海2021年8月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年上半年，国内开启疫情常态化防控，大多数企业都已经恢复了差旅活动。7月，新一轮变异疫情扩散，其中虽有变数，但总体形势可控。最新数据显示，相较去年，携程商旅1-6月GMV实现三位数百分比增长。

作为经历过非典的“狠角色”，携程集团高级副总裁兼携程商旅董事长方继勤在新冠疫情爆发的一年半时间里，带领部下联动上下游不断探索行业新模式，打造极致用户体验，增强发展新动力，以求逆势突围。

“共生战略”下的两盘大棋

去年7月，携程商旅特别携手机票、酒店、用车等20多家上下游伙伴，发布2020“助力企业复工复产”年度规划，用极具吸引力的尊享价格和有温度的品质服务全力支持复工复产，积极构建新形势下商旅发展的共生逻辑。

“助力企业复工复产”年度规划是一个三方互利共赢的合作，不仅得到了国航、南航、凯悦Hyatt、洲际IHG、首汽约车等合作伙伴的支持和加入，对于企业客户而言，更是其释放经济活力的“助推剂”和“及时雨”。方继勤说：“商旅人”的认知、思维和价值都正在被重构，帮助企业客户实现出行板块全面数字管理，降本增效，提升出行体验；打造自身战略上的“反脆弱能力”，联合上下游企业构建共生逻辑，共同成长，这些因素都将推动行业生态的有机发展。

此外，去年11月，携程商旅还首次主办了2020”国央企商旅解决方案”年度创新峰会。作为携程商旅疫情后首场面向合作伙伴的峰会，本次峰会汇聚了80多家不同行业的国央企近200多位商旅意见领袖、财务管理精英、信息化集成专家，承载了整个商旅行业远超以往的期待。基于“深耕国内 心怀全球”的新路径，携程商旅现场特别发布了面向国央企服务的“共生”战略，并联合中国商飞、航空工业、航天科技、国家电网、华润集团商旅相关负责人正式启动了“ONE PLUS”综合解决方案。

方继勤认为，携程商旅提供的不仅仅是产品资源和综合服务，也不只是在线预订系统的提供方，而是以技术和数据为驱动，提供企业 “一体多维全域融合”的商旅管理综合解决方案。在2021年，携程商旅还会走进厦门、成都、合肥等数十座城市，与当地知名企业面对面探讨最前沿的商旅管理模式，帮助企业撬动效率杠杆，实现精细化管理。

实用技术的两次提升

去年疫情爆发初期，正值返乡和度假的双重交错，“如何实时掌握员工的健康状态”成为了各家企业面临的首要挑战和难题。基于此背景，携程商旅技术团队紧急上线“出行健康记录”管理系统，以方便企业客户实时获取员工的健康状态和出行信息，并可针对不同的员工轨迹提前做好预案和风险管理，对突发状况也配备了及时响应和处理方案，从而帮助企业解决员工最真实的出行痛点，尽到员工关怀的义务。

同一时间内，企业微信也推出了【疫情专区】板块，精选疫情期间能真正帮助企业的应用和行业方案，携程商旅也因为“出行健康记录”系统的实用价值而在推荐之列，得到企业微信用户的广泛使用。

此外，面对海量的退改潮，携程商旅密切关注民航、铁路部门的退订政策变化，第一时间改造内部系统，IM 升级分流，引入场景化的AI能力，缓解服务压力，提升处理效率。方继勤说，通过在架构、流程和页面交互上的优化，一些简单的如机票查询、退改等任务，用户基本上都能很好地在网站或客户端自助解决。在一些流程化的、共性的需求上，则通过我们的AI技术更智能高效地解决。

数字化转型下的多维赋能

疫情催化下，企业数字化转型进一步加快。2021年，十四五规划明确提出“加快数字化发展，发展数字经济”。对此，携程商旅也不遗余力地赋能企业数字化转型。

近年来，除了与上下游企业深化合作外，携程商旅还不断寻求与平台生态型企业的集成。在2019年开启与企业微信的后台对接后，今年7月，携程商旅又与钉钉签署战略合作关系，正式上架钉钉应用平台。通过跨界与融合，实现办公协同和商旅出行的全面打通，提供“全产品、全流程、全场景”的一站式商旅综合解决方案，从成本管控、便捷性、合规性多个维度入手，提供线上化、流程化、透明化、数智化的企业数字化转型方案。方继勤说，如何顺应当下数字经济的趋势，实打实解决B端、C端亦或供应端的行业痛点，是我们这种平台企业的迫切需求。携程商旅与钉钉的战略合作，将进一步站在生态集成的高度，帮助企业完成转型升级。

疫情常态化给整个商旅行业带来的压力虽说是“空前绝后”，但也是一次行业洗牌和不断确立规范的过程。乘风破浪，强者愈强，在“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”过程中，相信中国商旅人的创新能力也将被充分激发。

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携程方继勤：疫情下商旅的“非常道” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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