中国籍厨师向决赛冲刺

2021海鲜饭大赛吸引了来自20个国家的36位顶级厨师角逐，最终8强将争夺最后荣耀

北京2021年8月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 旅业链接获悉，2021年的世界海鲜饭日近日已启动前期活动，同步开启本届海鲜饭大赛，以美味致敬传统。本届海鲜饭大赛吸引了来自20个国家的36位顶级厨师，共同角逐9月20日国际西班牙海鲜饭日当天的大赛决赛。自2018年起，西班牙瓦伦西亚海鲜饭便拥有了专属于自己的节日 — 世界海鲜饭日（World Paella Day）。每年，瓦伦西亚作为海鲜饭创始地，以“世界海鲜饭日”之名，向全世界分享传统与文化的顶级美食。



世界海鲜饭日（World Paella Day）标志



来自全球的厨师开启本届海鲜饭大赛的最终优胜竞争

旅业链接了解到，今年，一位来自中国福建省的大厨蒋斌辉也加入了角逐，向决赛发起冲刺。蒋大厨在西班牙生活多年，并在酒店行业拥有丰富经验，经营着自己的4 家餐厅。蒋大厨创意性地融合了中国和西班牙的美味，引入大量地中海蔬菜、豆类、鱼类、海鲜和各种米饭，并不断在他的菜单中引入创新元素。



中国籍厨师蒋斌辉向决赛冲刺

旅业链接通过瓦伦西亚旅游局获悉，第二届海鲜饭大赛在官方网站上展示了所有参赛的36位厨师的个人视频和介绍，以网络方式开启前期宣传造势。大赛将由世界海鲜饭日组织任命的专业人士进行评审，将综合考虑网络投票情况、视频展示情况、职业生涯经验等方面进行评估。

今年，如果情况允许，八位决赛选手将受邀于2021年9月20日前往瓦伦西亚进行现场直播和现场比赛。最终获胜者将赢得特别制作的奖杯，参与竞争的选手们也都将收获定制夹克和入围者证书。

更多详情请移步至瓦伦西亚旅游局官网：http://valencia.tlmchina.com/

旅业链接：2021世界海鲜饭日海鲜饭大赛开启激烈角逐 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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