全国新冠疫苗接种超18亿剂次 中集车辆迎黄金机遇

深圳2021年8月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 当前，全球累计新冠肺炎确诊病例超2亿例，通过接种疫苗建立免疫屏障已逐渐成为世界各国的常态化工作。国家卫健委统计数据显示，截至2021年8月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗180809.2万剂次。

新冠病毒疫苗接种工作范围逐步扩大，也使冷链物流受到政府和资本的重视。按2-3支/疗程及60%的渗透率计算，冷链市场需求有望通过新冠疫苗接种刺激，推动生物医疗冷链运输的高质量发展，冷藏车市场迎来增长契机。拥有行业领先冷藏技术的中集车辆（301039.SZ/01839.HK）将有望长期受益于冷链物流需求的增长，在冷链物流领域创造新的业绩亮点。

多因素催生冷链物流新商机

如今，新冠病毒变异株在全球多地呈现反复及扩散趋势，各国政府加速新冠疫苗的接种，持续刺激医疗冷链的需求。据Seabury（埃森哲旗下货运咨询机构）统计，在世界上70%至75%的人口接种设定下，全球一共需要110亿至150亿剂疫苗注射剂，这对于所有全球冷链运输产业链企业来说都是非常巨大的市场空间。

近日有投资者在互动易平台是否在抗疫过程中使用疫苗专用冷藏车，中集车辆回应称：“公司旗下的冷藏厢式车厢体已经在全球范围内承担生物医药与疫苗运输任务。”

今年3月，中集车辆冷藏车作为捐赠吉布提疫苗的运输车辆，已经为非洲疫苗运输保驾护航。未来无论是境内还是境外，中集车辆冷藏车将迎来更多的应用场景。

医药冷链是冷链物流市场的一个细分领域。我国冷链物流市场一方面由食品冷链、医药冷链需求增长所驱动，另一方面受政策的持续支持，市场前景广阔。

近年来，中国冷链物流行业的市场规模逐渐扩大。数据显示，2019年，我国冷链物流行业的市场规模约3391亿元，比2018年增长505.2亿元，同比增长17.5%。

在新冠疫苗的普及、生冷食品消费需求的提高和行业标准不断规范的趋势下，未来中国冷链物流行业将迎来良好的发展机遇，据中商产业研究院预测，到2021年，我国冷链物流行业市场规模将突破4117亿元。

2021年6月11日，商务部、发改委等17个部门联合印发了《关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》要求“十四五”时期，完善农产品市场网络，加快补齐冷链设施短板。

随着中国食品冷链物流规范实施，城乡冷链物流设施快速布局，冷链物流发展环境持续向好，冷链物流运输车的市场需求持续提升。

8月，商务部等9部门印发《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》的通知，明确要：加快推进冷链物流发展；加强冷链物流规划，布局建设一批国家骨干冷链物流基地，支持大型农产品批发市场、进出口口岸等建设改造冷冻冷藏仓储设施，推广应用移动冷库、恒温冷藏车、冷藏箱等新型冷链设施设备；改善末端冷链设施装备，提高城乡冷链设施网络覆盖水平；鼓励有条件的企业发展冷链物流智能监控与追溯平台，建立全程冷链配送系统。

冷藏车是冷链物流的核心运载装备。目前，中国冷链物流行业集中度较低，行业仍呈现散、小、杂的现状，并且大多数企业都是聚焦于冷藏存储领域，而在冷藏车领域，中集车辆是少数拥有核心技术的企业。



中集太字节冷藏厢体产品

中集车辆冷藏车核心技术过硬

从目前的市场环境来看，合规的冷链运输车辆生产企业少，大量非标准甚至不合规的冷藏集装箱改装车辆在路上行驶，承担着重要的生鲜食品甚至疫苗运输任务。不仅专业性差、运输效率较低，而且存在巨大的安全隐患。

冷链物流运输市场的不断增大，规模效应不断显现，市场对高效运输的需求将更为迫切，相关的监管或也将加强，意味着未来冷链设备制造企业的技术门槛提高，掌握高端制造核心技术的头部企业竞争优势凸显。

2002年，中集车辆旗下山东中集凭借欧洲考格尔湿式制板技术，稳占中国市场占有率第一多年；2008年，中集车辆旗下另一家子公司青岛冷车推出注入式发泡R1.0技术，从零到有，成长为北美主要的冷车供应商之一。2016年，山东中集和青岛冷车分别完成发泡R1.5升级。

2021年，中集车辆全面升级并创新推出了自主知识产权的双模发泡技术，专用于单车冷藏厢式车厢体制造。4月发布的“太字节”品牌单车厢体产品，主要用于城市生鲜食品配送及城市物流配送，是中集车辆适应国家最新法规要求和行业态势变化，通过高端制造体系推动城市物流配送转型升级的重要举措。

目前中集车辆在冷藏车领域拥有的技术，无论是硬质聚氨酯保温发泡冷厢制版技术、还是高分子复合材料冷藏厢板设计应用，都在行业中处于领先地位，这将为中集车辆未来扩大市场占有率提供强有力的支点。

硬质聚氨酯保温发泡冷藏制板技术是指采用聚氨酯发泡，创新应用高压大密度发泡，通过低热桥结构优化设计，有效降低车辆的连接热桥，保温性能进一步提升；高分子复合材料冷藏厢板是指冷藏厢式车六面全封闭厢板结构，中间采用阻燃型聚氨酯作为保温材料，由此制成的冷厢，重量更轻，预冷时间更短，保温时间更长，目前总传热系数K已经超过国家A级标准，符合德国国家标准。

2021年7月，中集车辆实现创业板上市。本次上市的部分募集资金将继续着力于冷藏车新一代产品设计与先进制造技术的研发与突破，包括冷藏车模块化设计研究，开式发泡工艺研发，蒙皮自动成型技术研发，型材自动化粘接技术研发，高效合厢工艺突破等。

需求驱动下，更大的冷链物流市场空间正在被打开，中集车辆等冷链运输行业头部企业的市场占有率有望逐年递增。在千亿级市场空间及高端制造技术的加持下，中集车辆有望在冷藏车领域迎来发展新机遇。

全国新冠疫苗接种超18亿剂次 中集车辆迎黄金机遇 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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