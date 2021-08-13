北京2021年8月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 对公客户，作为银行业最主要的客户来源、营业收入和净利润来源，一直是传统银行业务的顶梁柱，占据半壁江山。在当前市场竞争日益激烈的环境下，银行针对企业客户的金融服务、产品同质性日趋明显，银行要在竞争中站稳脚跟、赢得市场，需要提升对公企业客户的管理能力。但许多银行网点对对公客户的经营管理远远不够，尤其是缺乏对存量大客户的深挖及“长尾客户”的维护。如何快速、准确抓住用户，加深与对公客户的关系，做到系统化、高效化的管理客户，成为许多金融机构的“难题”。

针对这些难题，中电金信打造了新一代对公CRM系统。该系统秉承“以客户为中心，以需求为导向”的设计理念，满足用户多样性、差异化、个性化的需求，提高银行对企业客户的营销管理能力。

该系统包括工作平台、客户管理、服务营销、产品管理、统计分析与移动端六大块功能模块，帮助银行网点推动对公业务的管理操作从“手工时代”升级到“智能时代”。

以下是中电金信服务某股份银行对公CRM项目案例。

某股份银行提出实现“理念创新、服务创新、工具创新”三大要求，大幅提升公司业务营销管理水平和平台用户体验，打造核心竞争力。根据上述需求，中电金信提出以下解决方案：

01 充分引入大数据分析

加大对行外数据资源的整合力度，以“客户经济活动”为主线构建公司客户全生命周期管理，实现特色“商行+投行”公司金融信息服务模式。

02 整合信息资源

通过整合CRM系统和内部系统信息资源，打通操作端和分析端信息流，实现目标客户群的自助式筛查、商机的智能化分析挖掘和营销的闭环式管理，实现对公司条线各层级人员的“一站式”信息服务；

03 以价值为导向

基于客户绩效评价、交易链图谱等核心工具，强化面向行领导、经营管理、一线客户经理的差异化信息服务能力。

许多人都说：“对公CRM系统，是银行与企业客户之间的一座桥，得对公CRM系统者，将得天下”。CRM系统对金融机构来说是开启智慧金融之门的“金钥匙”，也是打开客户心门的“万能钥匙”，可以帮助金融机构实现客户的精准管理、价值的充分挖掘、风险的充分防范。对于金融机构而言，由于对公CRM系统可以帮助自身实现精细化运营管理。

作为CRM领域的实力派，中电金信连续多年蝉联中国银行业客户关系管理子市场的第一名，以成熟的CRM产品为基础，深耕客户管理和服务营销领域，助力银行数字化转型管理，有效创新业务，提升对公客户管理效率，实现企业价值和客户价值的全面提升。

中电金信对公CRM系统全面提升银行企业客户管理能力 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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