郑州墙体喷绘广告民墙挂布广告赋予品牌新形象

作为历经数十年的传统广告媒体，户外墙体广告主要的特点以及宣传优势居是区域针对性强，而且区域传播面积较广，墙体广告可以大范围的根据公路和铁路发布，整体地域跨度打、范围广、广告发布点选择多，容易形成已城镇为原点，通过交通要到纵横交错的广告辐射。而且还可以在短时间内在某一区域金星大量信息发布，根据产品特点，把广告直接推送到具有消费能力准客户群体，较为适合区域性产品。一般而言，墙体广告的选择在道路两侧显眼位置，主要公路干道旁的饭店、旅馆、加油站、各县与乡镇路口醒目处、自然村与农田交接处。 作为传统的广告媒体宣传，首先墙体广告成本低、制作简单。能够根据全国各地不同的墙体资源情况、产品用料的选择以及所发布的墙体广告数量而定，对于广告宣传它应该是较便宜的方式了。低成本的制作、简易的工艺流程再加上墙体广告的直观夺目、简洁鲜明、通俗易懂，在广阔的农村市场它有它的用武之地。在媒体广告刊播价格不断攀升的今天，墙体广告低廉的成本优势成为吸引广告主投放广告的一个因素。 其次合肥墙体广告时效长、可以重复阅读。墙体广告一般选择在人流量大的交通要道上，并在一定区域内制作同一广告内容，使得墙体广告不仅到达率高而且重复阅…