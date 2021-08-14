不同渠道订酒店价格差三倍，酒店、平台、代理都喊委屈 生男生女帮

很多消费者认为，选择在线旅游平台来预订机票或酒店往往比官方渠道便宜。实际上，早些年，旅行社或某些订票代理人与航司或酒店达成了一次性提前预订一批座位或房间的协议，消费者确实能够在非航司或酒店的官方平台上以较低的价格预订机票和酒店。 但是，随着因特网应用的广泛扩展，航司与酒店相继建立了专属会员制度，如今通过在线旅游平台预订机票和酒店似乎不再是“最佳选择”。 上海半岛酒店在7月2日下午展示了豪华园景房预订价格，从左到右分别是：去哪儿、飞猪、同程。 另外，在美团和飞猪也可以看到该房型不含早有超过6000元/晚的价格，与上述价格均来自其他代理商。另外，对于同一房型，1人入住和2人入住价格不一样。 再者，多年来，人们对平台经济的认识，往往是减少中间流通环节，降低冗余成本。经济理论上讲，交易有两个天堑，即信息不对称，信用不传递。 而且平台的价值在于跨越天堑，降低成本。可以说，有些平台却俨然成为高价推手，此举无疑也会影响人们对平台价值的判断。 有鉴于此，无论是平台还是酒店，都应本着问题导向，及时查缺补漏，是技术漏洞就用技术补漏，是管理失灵就实现管理提效——既然是管理失灵，就应该尽快“升级”。 具体地说…