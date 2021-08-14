长汀二次供水工程冠宇GY过流式紫外线消毒设备供应

一、紫外线消毒设备产品简介： 13273116779 13273116780 q:3534257980 韩 紫外线器用途广泛，在水处理中具有很高的价值观，它是通过紫外光线的照射及改变微生物的DNA结构，使当即或不能繁殖后代，达到的目的具有作用的是UV-C紫外线，因为c波段紫外线很易被生物体的DNA吸收，尤以253.7nm左右的紫外线紫外线器属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱无二次污染、便于管理和实现自动化等优点，随着各种新型设计的紫外线灯管的推出，紫外线的应用范围也不断在扩大。 二、产品原理 1、紫外线消毒就是通过紫外线的照射及改变微生物的DNA（脱氧.）结构，使当即或不能繁殖后代，达到的目的具有作用的是UVC紫外线，因为C波段紫外线很易被生物体的DNA吸收，尤以253.7nm左右的紫外线。 2、紫外线消毒属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱无二次污染、便于管理和实现自动化等优点，随着各种新型设计的紫外线灯管的推出，紫外线消毒的应用范围也不断在扩大。 三、产品主要组成 1、本设备的外壳是采用304/316不锈钢材质，保证在长时间的工作中不易被腐蚀 2、我们采用低压高强度紫外线灯管…