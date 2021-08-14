连州农村饮水处理冠宇过流式紫外线消毒设备涉水批件

农村饮用水紫外线消毒器 一、农村饮水紫外线消毒设备产品简介： 13273116779 13273116780 q:3534257980 韩 紫外线器用途广泛，在水处理中具有很高的价值观，它是通过紫外光线的照射及改变微生物的DNA结构，使当即或不能繁殖后代，达到的目的具有作用的是UV-C紫外线，因为c波段紫外线很易被生物体的DNA吸收，尤以253.7nm左右的紫外线*佳。紫外线器属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱无二次污染、便于管理和实现自动化等优点，随着各种新型设计的紫外线灯管的推出，紫外线的应用范围也不断在扩大。 二、农村饮水紫外线消毒器工作原理： 紫外线消毒器采用特殊设计的高强度和长寿命的紫外UV-C光发生装置产生的强紫外UV-C光照射流水。当水中的病毒等受到一定剂量的紫外UV-C光(波长253.7nm)照射后。其细胞DNA及结构被无法进行，从而达到水的消毒和净化。而波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子，产生氢基自由基并将水中有机物分子氧化为二氧化碳，达到去除TOC的目的。 三、农村饮水紫外线消毒设备的主要组成： 1、本设备的外壳是采用304/316不锈钢材质，保证在…