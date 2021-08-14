保障性租赁住房建设提速 “两集中”下22城租赁用地将超10％_腾讯新闻

本报记者 吴静 卢志坤 北京报道 第七次人口普查数据显示，我国流动人口已达3.76亿，较第六次人口普查增长69.73%。在北上广深，租房人口占常住人口比例已达40%以上。 如何解决流动人口的住房问题，成为从中央到地方的重要议题。目前，在政策层面，租赁已成为“十四五”期间房地产发展重点方向，规划纲要指出，要探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。 其中，保障性租赁住房成为今年政策的着力点。7月以来，国务院通过一系列政策引导，强调加强保障性租赁住房供给。按照相关要求，保障性租赁住房建设时间表已经明确，今年10月底前，各城市政府要确定“十四五”保障性租赁住房建设目标，制定年度建设计划，并向社会公布。 与此同时，今年土地供应“两集中”政策发布以来，重点发展租赁住房的城市从8个增加至超22城，租赁用地显著增加，自持成交建筑面积远超前三年全年水平，配建已成为常态。 增加租赁住房供应 出租收益率过低一直都是困扰住房租赁市场的难题，其中，土地获取成本高是重要原因。对此，2017年8月21日，原国土资源部和住建部联合印发《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案…