鹿泉区检警携手规范未成年人旅馆入住

长城网讯（记者蔡洪坡通讯员傅正军）近日，石家庄鹿泉区检察院联合区公安局开展旅馆业涉未犯罪治理专项活动，针对鹿泉区上庄镇的9家旅馆及浴池开展专项检查，张贴“五必须”制度，摆放“检警提示”桌牌，提醒旅馆经营者增强防范意识。 检警携手张贴“五必须”制度 检警携手张贴“五必须”制度 2020年5月7日，最高人民检察院等九部门联合印发《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见（试行）》，其中明确要求“密切接触未成年人行业的各类组织及其从业人员，在工作中发现未成年人遭受或者疑似遭受不法侵害以及面临不法侵害危险的，应当立即向公安机关报案或举报”。旅馆、宾馆，是应当报告的主体之一。新修订的《未成年人保护法》对旅馆经营者接待未成年人入住也做出了详细明确要求。 按照相关规定，旅馆经营者接待未成年人入住，必须查验入住未成年人身份，并如实登记报送相关信息；必须询问未成年人父母或者其他监护人的联系方式，并记录备查；必须询问同住人员身份关系等情况，并记录备查；必须加强安全巡查和访客管理，预防针对未成年人的不法侵害；必须立即向公安机关报告可疑情况，并及时联系未成年人的父母或其他监护人，同时采取相应安全保护措施。 …