中国难区分名字的2座城市，名字正好相反，被很多游客搞混仁怀市贵州旅游

分享至好友和朋友圈 说到我们国家现在的发展真的是非常迅速，我们作为中国公民可以说是非常自豪，相比几十年前的贫困生活来说，现如今的生活真的是来之不易，除了每天的大鱼大肉之外，在服饰上更是有讲究，人们穿的也非常的休闲。渐渐的人们都开始进入小康社会，平时在外面都会选择外出旅游，释放自己的压力，去各个不同的城市走一走，感受中国不同城市的变化和风景。所以现在旅游变得越来越火爆，人们已经离不开旅游，旅游成为大众娱乐方式之一。 都说世界很大，什么奇闻趣事都有，中国土地辽阔，什么稀奇古怪的事情也是见怪不怪，经常对一些出行的人来说，特别是在一些节假日出门的人越来越多。不知道大家有没有发现一个这样的事情，咱们国家有2座这样的城市，如果不仔细看的话很容易认错，最后买票的时候会出现买错的情况。因为这两座城市名字正好相反，会被很多人搞混，那就是贵州仁怀市和山西的怀仁市了。这两个城市的差别还是很大的，都不在一个省份，但是认错的人有很多，也难怪成为中国最难区分的2个城市。 仁怀市位于我们国家贵州地区，是世界上著名的酒城，很多的游客来这里旅游就是为了品尝一下当地独特的酒文化，作为中国有名的茅台国酒，其实就出自于仁怀…