【旅游】玩转“花园城市”新加坡

新加坡滨海湾夜景。新加坡旅游局供图 新加坡金文泰组屋区。新加坡旅游局供图 在马来半岛南端、马六甲海峡出入口，新加坡坐落于此。优越的地理位置使这个国家成为世界重要的转口港，是世界贸易和航运中心、世界第二大港口和远东地区金融中心之一，也是世界第三大炼油中心。 游客落地樟宜机场，琳琅满目的商家与妙趣横生的公园足以让人沉浸其中。拥有240多间商店、120多间餐饮店的机场本身就是新加坡零售额最大的商场。除了可以购买免税商品、享用东南亚美食，也可以在各个航站楼的热带特色主题公园免费畅游：蝴蝶园里，蝶影翩翩；锦鲤池中，不同品种的鲤鱼悠游嬉戏；兰花园展示著新加坡国花“胡姬花”和樟宜机场特有的石斛花；露天的仙人掌花园汇集了来自非洲和美洲的仙人掌，恐龙时代幸存下来的巨型塔斯马尼亚树蕨是这里的“明星植物”。新加坡向来被誉为“花园城市”，樟宜机场的设计也延续了花园的概念。独特的设计与贴心周到的服务，让樟宜机场被评选为世界最佳机场。 从“花园机场”前往新加坡市区，市中心的滨海湾是领略新加坡城市风光的不二选择。错落有致的地标建筑在滨海湾勾勒出迷人的天际线。尤其是金沙酒店空中花园，这一“工程奇迹”满足了游客“飞天冲…