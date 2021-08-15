太奇葩了！核潜艇被鱼雷命中竟浑然不觉，直接带着鱼雷回到母港_腾讯新闻

核潜艇被一枚鱼雷命中，插入潜艇外壳，但未爆炸，求该艇长的心理阴影面积。潜艇在水下来无影去无踪，是海军的最隐秘杀手。但其实潜艇在水下是“又聋又瞎”的，潜艇的侦测手段不多，仅能凭借海图和声纳探路，感知和判断周边环境的能力较差。所以自潜艇问世以来，各种事故就层出不穷。最奇葩的事故，是被鱼雷命中以后，竟然浑然不觉，直接带着鱼雷回港了。 在1968年10月2日，苏联海军的第一代弹道导弹核潜艇，排水量5300吨的658型“旅馆”级战略核潜艇K-54号，与排水量4870吨的671型“维克托”级（V级）攻击核潜艇K-178号进行反潜战术合练。 在这次演习中，由于靶场导引设备突然失灵， K-178潜艇发射的一枚重型反潜鱼雷，一头插进B-454号核潜艇的尾部。这枚脱靶的重型鱼雷直接把附近的K-178号潜艇当作目标径直奔了过来，并准确命中K-178号潜艇指挥塔后部约5米的艇身，并穿透了潜艇的外壳卡在K-178号潜艇的艇身上。好在，这只是一枚没有装炸药的训练操雷，不然这艘核潜艇就挂了。 658型由苏联的627型攻击核潜艇和629型常规导弹潜艇混合发展而来，受制于当时苏联工业水平的限制，无法生产大直径的潜艇耐压…