2021国际工程科技发展战略高端论坛暨第六届紫金论电研讨会召开

江苏南京2021年8月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月14日，国际工程科技发展战略高端论坛暨第六届紫金论电国际学术研讨会在南京南瑞集团召开。本次会议由中国工程院主办，中国工程院能源与矿业工程学部、国网电科院（南瑞集团）、智能电网保护和运行控制国家重点实验室承办。会议邀请了来自中国、美国、俄罗斯、英国、澳大利亚、瑞典、新加坡、乌克兰、加拿大等9个国家的76位院士、教授、知名学者开展主旨演讲，围绕“电力系统主动支撑碳达峰碳中和目标”主题，把握电力作为能源转型的关键点，共同交流新型电力系统、碳达峰碳中和、能源互联网、电力市场等领域的最新研究成果，加快推动能源电力科技创新。

中国工程院院士、中国工程院能源与矿业工程学部主任苏义脑，国家电网公司总经理、党组副书记张智刚，南瑞集团董事长、党委书记冷俊为大会致辞。中国工程院院士舒印彪、邱爱慈、马永生、薛禹胜、罗安，美国院士Damir Novosel、Marija D. Ilic、Kaushik Rajashekara，俄罗斯院士Vitaliy Sergeev，国家电网公司副总经理、党组成员陈国平，智能电网保护和运行控制国家重点实验室主任，南瑞集团副总经理、总工程师、党委委员郑玉平等11位专家作主旨演讲。中国工程院院士刘吉臻、王运敏，以及来自高校院所、行业协会、能源企业等近300位专家学者、嘉宾代表参加主论坛。南瑞集团稳控专家、系统保护实验室主任薛峰主持会议。

本次会议严格落实疫情防控要求，借助互联网新技术精心研究全程线上的会议形式，首次通过云端相聚、嘉宾演讲、互动提问、优秀论文颁奖、网络直播等模式将整个会议进行了生动地展示，超过80万人次在线点击观看会议。

会议为期一周，将从国际视野和大能源角度出发，着眼以新能源为主体的新型电力系统的建设发展，探讨电力系统主动支撑碳达峰、碳中和目标，探索新技术新模式新业态，服务经济社会发展全面绿色转型，积极参与全球能源治理，和各国一同寻求全球能源电力可持续发展的新道路。会议将持续开展能源转型下的新型电力系统安全稳定分析与控制、未来的智能电网范例和技术、面向新型城镇的能源互联网关键技术及应用、支撑“双碳”目标的绿色电力市场、支持零碳电力的区域电力市场、面向碳中和的分布式资源聚合管理、城市能源系统灵活性与韧性、高比例电力电子电源接入系统的保护策略探讨、未来能源系统可靠性和健康管理技术等9个系列专题研讨，乌克兰院士Vasyl Loginov、加拿大院士左明健等65位知名专家学者将作专题报告。

苏义脑表示，围绕“双碳”目标，我国全面拉开了双碳目标战略研究和路径选择的攻关序幕。要实现碳达峰和碳中和，必须坚持“立足国情，安全发展，科学创新，务求实效”的原则。要认识到能源消费是核心，产业结构调整是关键，化石能源是重点，节能提效是抓手，现代化能源体系建设是目标。电力行业是实现我国能源转型的主战场，电力系统的发展目标就是要建设和建成以新能源为主体的新型电力系统，它是中国现代化能源体系的重要板块。在这场攻坚战中，双碳目标是引领，科技创新是推动力和根本保证。

张智刚表示，实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军，电网是排头兵。国家电网公司研究制定国内首个“碳达峰、碳中和”行动方案，争当能源清洁低碳转型的引领者、推动者和先行者；深入研究推动构建新型电力系统，制定并发布新型电力系统科技攻关行动计划，充分展现了“大国重器”的责任担当。南瑞集团是国家电网公司重大科研成果产出和电网关键核心装备研制的主力军，依托“智能电网保护和运行控制”国家重点实验室，加快推进构建以新能源为主体的新型电力系统基础理论研究和关键核心技术攻关，已成为我国智能电网领域重要的技术高地和能源电力领域不可或缺的创新策源地。

冷俊表示，南瑞集团作为国家电网公司科技产业领军企业，立足国际视野和大能源角度，瞄准“双碳”和新型电力系统建设，在业内率先提出能源的信息物理社会系统（CPSSE）框架和能源-电力-环境协同优化求解方法，着力深化新型电力系统稳定分析基础理论、信息-物理-社会元素的交互及协调机制、主动支撑电网安全稳定运行的新能源发电控制方法等理论研究、源头创新，组织攻关碳管理系统关键技术，为支撑能源低碳清洁转型、服务经济社会发展作出积极贡献。本次会议受当前新冠疫情影响而促使我们齐聚云端，围绕“电力系统主动支撑碳达峰、碳中和目标”这一主题，充分展示最新研究成果，共享技术发展经验，共同促进全球能源可持续发展。

“紫金论电”系列学术活动于2015年由中国工程院院士、国网电科院名誉院长薛禹胜提议发起和命名。“紫金论电”活动首日，薛禹胜宣布会议获奖论文及作者，并作《新型电力系统通过CPSSE主动支撑中国的双碳目标》主题演讲。

国际工程科技发展战略高端论坛是中国工程院举办的，具有宏观性、战略性、前瞻性、综合性和工程性的最高级别品牌学术活动，旨在面向未来10-20年世界工程科技发展战略，针对国家前沿重点、难点与热点问题，为相关领域的中外顶级专家搭建高水平、高层次的交流平台，通过研讨进一步认识和把握工程科技发展的方向，更好地引领未来工程科技的发展，为国家相关领域发展提供战略性意见。“紫金论电国际学术研讨会”已经连续两年成功纳入中国工程院年度国际工程科技战略高端论坛，标志“紫金论电”品牌影响力和学术水平再上新台阶。

“紫金论电”至今已举办了50多场学术活动，汇集了全球能源电力领域专家学者、行业领袖及专业机构知名大咖，就最新行业动态、学术热点及相关研究成果开展一系列学术交流、技术讲座和互动讨论，旨在推动大能源背景下电力科技发展的学术交流与争鸣。紫金论电国际学术研讨会是“紫金论电”系列学术活动的年度大型国际会议，吸引了来自中、美、英、德等14个国家19位院士、20位IEEE会士等百余位知名专家开展主题演讲，2300余名来自CIGRE、IEEE PES、美国可再生能源实验室、哈佛大学、清华大学、Intel、亚马逊、橡树岭国家实验室、落基山研究所、俄罗斯联邦研究院等学术机构、科研机构、高校、企事业单位的学术及行业嘉宾参加会议交流。自2019年起会议论文正式被EI检索收录。

国网电科院（南瑞集团）是我国能源电力及工业控制领域优秀的IT企业、国际知名的智能成套装备及整体解决方案提供商，在特高压交直流输电、柔性交直流输电、大电网安全稳定控制、电网调度、继电保护等领域自主核心技术达到国际领先水平，为我国大电网安全、稳定、经济运行提供了坚强支撑。今年以来，南瑞集团全力落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略和“双碳”部署，围绕国家电网公司建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业，全面融入和服务“一体四翼”发展布局，大力推动构建以新能源为主体的新型电力系统，积极探索电力系统主动支撑碳达峰、碳中和目标实现路径，在支撑能源电力科技创新和国际化方面持续引领行业发展。参与承办会议的“智能电网保护和运行控制”国家重点实验室依托南瑞集团建设，是我国第一个智能电网保护和运行控制方面的重点实验室。

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