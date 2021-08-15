成都2021年8月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 孩之宝旗下品牌变形金刚（Transformers）于8月14日至20日在成都举办了特别活动，旨在让孩子和家庭在“变形”中体验无穷乐趣，探索无限可能，与众多变形金刚们一起突破视角，发现事物远超所见另一面。

在成都太古里裸眼3D大屏，变形金刚动画中的角色纷纷亮相，与粉丝们“零距离见面”；同时在成都万象城，还开设了一家沉浸式的变形金刚主题快闪店。对于当地的小朋友们和众多“刚丝”来说，动画和电影中的变形金刚变得触手可及，成都本地消费者近日也又多了一处游玩的好去处。

第一站 成都太古里裸眼3D大屏

超人气角色擎天柱和猩猩队长联袂登陆太古里街头，为成都的七夕浪漫氛围增添了些许硬核精彩。本次裸眼3D大秀中的两位主要角色，分别是以MP-32猩猩队长和MP-10擎天柱玩具模型为原型，生动还原了孩之宝玩具制作的细节与匠心，引发了众多“刚丝”热情围观。

本次活动将持续一周，8月14日-8月20日期间，除了每日常规的两位领袖出场外，还有更多的变形金刚动画角色将于每次播放的结尾，以彩蛋的方式惊喜登场。链接童年的回忆，在众多变形金刚的陪伴中一起迎接未来。

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第二站 变形金刚主题快闪店

欣赏完擎天柱与猩猩队长的3D大秀，还可以选择与其他变形金刚近距离互动。跟随方舟号飞行轨迹，移步“成都万象城·变形金刚线下快闪店”，这里还有更多的变形金刚精彩活动：人偶见面、限定玩具、变形大赛……狂欢一周，收获满满欢乐。

快闪店内除了有黄豹勇士、老鼠勇士、蜘蛛勇士、擎天柱、大黄蜂等众多人气玩具摆满橱窗，更有WFCK系列玩具限时火热发售，这一趟，又可以大饱眼福，再次充实家中的变形金刚玩具小分队。

同时快闪店内还将举办“变形大师赛区域荣耀赛”，3-12岁的小刚丝可以现场参赛，通过变形比拼可赢取超多好礼，动手动脑，还能培养孩子兴趣，可谓是周末亲子游好去处。

除此之外，8月14日-8月15日下午15:00-16:00，超人气角色“擎天柱”和“大黄蜂”还会惊喜空降快闪店，届时，小朋友和大朋友都有机会零距离参观合影，感受变形金刚带来的视觉震撼，为此次活动增添更多互动乐趣。

未来，孩之宝与旗下品牌变形金刚还将继续凭借自身的创意，为家庭和孩子带来更多惊喜与乐趣，激发年轻一代用智慧与创造力，发现万物皆有的远超所见另一面。变形金刚变出精彩不断，面向未来更将继续彼此携手，一起变形出发！

活动时间：

8月14日-8月20日

活动地址：

变形金刚裸眼3D大屏 — 成都太古里裸眼3D大屏

变形金刚线下主题快闪店 — 成都万象城D馆一楼中庭

变形金刚登陆成都太古里，3D大屏首秀远超所见 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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