普吉岛打样 泰国“旅游沙盒”扩围泰国普吉岛旅游业普吉苏梅岛旅游_手机网易网

普吉岛打样 泰国“旅游沙盒”扩围 2021-08-16 00:19:20 北京商报 去年夏天，受疫情影响，人们只能“家里蹲”来度过假期。而今年，随着新冠疫苗的接种，各国政府逐渐放宽防疫政策，人们也纷纷走出家门，为 旅游业 复苏带来了机会。不过，并不是每一个地区都能抓住夏季 旅游 黄金期，让沉寂了超过一年的旅游业迎来重启。 当地时间8月14日， 泰国 政府新冠肺炎疫情经济管理中心发言人塔纳功表示，7月1日起实施的“ 普吉 沙盒”计划截至目前已吸引了全球大约2万名游客，排名前5位的客源国依次为美国、英国、以色列、德国和法国。目前，已有4000余名游客离境。 “普吉沙盒”是泰国政府为了恢复旅游业推出的试点计划，目的在于吸引外国游客入境旅游。该计划将旅游胜地 普吉岛 作为一个独立的大隔离区，符合条件的外国游客进入普吉岛后，不必在酒店房间内隔离，可以全岛自由旅行。在普吉岛满14天且确认未感染新冠病毒的旅客，可以前往泰国其他地区继续旅行。 在结束普吉岛行程后，通过陆路前往泰国其他地区继续旅行的有2622人。最受这些游客青睐的目的地是曼谷、 苏梅岛