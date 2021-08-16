《美国恐怖故事》热播十年！鬼故事究竟能多变态？ _ 游民星空 Gamersky.com

最近，FX电视网公布了《美国恐怖故事》第十季的几个预告片，并确认它将在8月25日正式回归。至此，这部被新冠疫情多次打乱拍摄计划、不得不延期一年的恐怖大戏总算尘埃落定。 老实说，《美国恐怖故事》在美剧中绝对排不进质量最优秀的那一梯队；许多影评人和学院派大佬甚至会对它嗤之以鼻——但是其生命力之顽强也有目共睹。在美剧史上，能够一直续订到十多季的剧集屈指可数。在这背后是观众的忠诚、电视台高层的青睐、以及无数广告主的认可。它或许不是能把每一个细节都打磨到极致的“全能冠军”，但是在“恐怖”题材的细分领域里却独领风骚。 因新冠疫情延期一年后，《美国恐怖故事》第十季将于这个8月回归 别出心裁 在题材方面，《美恐》每一季都会讲述一个内容完整、风格独特的故事。或许正因如此，其艺术风格和吓人手法也在过去九季当中不断推陈出新。 跟大多数B级恐怖片一样，《美国恐怖故事》系列也非常擅长用灵异事件来吓人。从鬼魂、巫术、诅咒，到魔法、吸血鬼和外星人——这个系列尝试过几乎所有灵异类型。 《美国恐怖故事》非常擅长用灵异事件吓人。在第一季中有一个女仆，在女性看来是人老珠黄的老太婆，但是在男人看来却是风骚性感的年轻尤物 但是…