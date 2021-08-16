千年古村新生记——访西藏山南乃东区门中岗社区

雍布拉康坐落在山南市乃东区门中岗社区，距今已有2000多年的历史，是西藏历史上第一座宫殿。如今，宫殿脚下的门中岗社区大力发展旅游业，焕发出新的生机与活力。 曾经的藏族先民在这块土地上默默耕耘，在宫殿脚下开垦了西藏历史上第一块农田——萨热索当农田。勤劳的藏族人民年复一年在这里播下青稞种子，到了秋天，如约收获满满的青稞果实。 站在西藏历史上第一块农田萨热索当上看西藏第一座宫殿雍布拉康（6月24日摄）。新华社记者 金一清 摄 为方便居民们播种和收割青稞，16年前，门中岗村陆续购入2台播种机、2台翻转犁和4台收割机。 为了追求美好的生活，门中岗的居民们开始探索更多的致富方式。雍布拉康凭借其深厚的文化底蕴和历史积淀，为门中岗村开辟了一条旅游致富的路径。 从2004年起，门中岗村在政府的大力支持下发展旅游产业。没过多久，脏乱差的村居街道不复存在，黄土路也成为了历史，取而代之的是宽敞的停车场、干净整洁的硬化道路和古色古香的藏式民居。 得益于西藏“第一座宫殿”“第一块农田”的美誉，如今的门中岗社区每年能吸引游客8万余人次。 西藏山南市乃东区门中岗社区居民顿珠白玛在自己的工艺品摊位上（6月24日摄）。新…