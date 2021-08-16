暑期游“暂停” 企业咋应对旅游业退订旅游_手机网易网

在暑期到来前一个月，中国石油大学在读研究生田松就开始和朋友们策划去成都的旅行。“但随着新冠肺炎疫情在多地反复，我们的计划‘泡汤了’。”田松说，虽然有些遗憾，但眼下取消行程是对自己和他人健康的负责之举。 暑期原本是游客出行旺季，但由于近期全国多地出现散发疫情， 旅游业 再度受到影响。不过，业内普遍相信，待疫情防控形势好转后，基于国内强大的 旅游 消费需求，以及旅游企业寻求自我转型升级的努力，旅游市场复苏只是时间问题。 及时响应 来自山东临沂的林子豪目前正在青岛读书，他原本计划暑期到北京旅游，但因为疫情被迫取消了行程。“我是在一家在线旅游平台上购买的车票，除了现金还使用了代金券，知道车次取消的信息后，我登录平台申请了退票，钱款退回很及时，联系平台后客服也退回了代金券。”林子豪说。 受疫情影响，原本已经预订好机票、火车票、酒店等旅游产品的游客产生了大量 退订 需求。对此，民航、铁路、交通等部门相继发布免费退票措施。各大在线旅游平台也已按照相关规定，开通机票、火车票等自助退订服务通道。 “携程一直密切关注疫情防控动态，随着中高风险地区增加，携程再次升级重大旅游保障计划，酒店及旅游业务延长保障日…