酒店+潮玩，住宿空间IP的新灵魂

文|空间秘探 陶贰珂 近日，由泡泡玛特举办的国际潮流玩具展（PTS）因疫情原因而被取消，潮玩家们纷纷表示此为年度遗憾。据悉，此次潮玩展囊括了众多备受喜爱的高价值产品。3999元的Crybaby（WHAT A FROG!、DUCK YOU!）、4000+的INTINCTOY(WAY X KIWI"G.I.D")，而来自BBKK创立的MODOLI的作品，更是高达几万元。（PARTS-X，一只32000元的罐子；PARTS01 深海遗迹，26000；PARTS01 突袭 24000；PARTS01 泥土 28000……）潮玩产品价格一路飙升，但人们却愿意为其创意买单，这或也是潮玩之所以为IP的核心功效——一种独有的特权体验。 根据弗若斯特沙利文数据显示，中国潮流玩具零售的市场规模在2015年是63亿元，而到2019年升至207亿元，年复合增长率高达34.6%。随着泡泡玛特的上市，潮流文化领域持续推出高品质的动画、玩具、雕塑等作品,不仅受到文化领域的青睐也显然击中了酒店行业。 “潮玩”IP，另一种造梦模式 很多人都没有想到几个小小的玩偶能在中国卖出千元甚至万元高价。2018 至 2019 年，…