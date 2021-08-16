深圳2021年8月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 以下为“关于IOTE 2021第十六届国际物联网展·深圳站延期至10月23-25日的通知”



IOTE 2021 深圳物联网展延期10月23-25日开展

尊敬的参展商、观众及合作伙伴:

基于疫情防控大局，为降低疫情传播扩散风险，保障各位参展商、观众及所有参与者的健康安全和切身利益，确保IOTE再次高质量的举办，在充分听取各方意见和审慎考虑后，组委会经过多方协调，决定：原定于2021年8月18-20日举办的IOTE 2021第十六届国际物联网展·深圳站延期至2021年10月23-25日，举办地点不变：深圳会展中心（福田）。（敬请关注官方公众号：“物联网展”）

IOTE始于2009，携手广大物联网展商、专业观众，经过12年的努力与发展，筑起了物联网产业的高质量、高效率交流展示平台，IOTE紧跟时代，创新以应用 — 芯联万物，智赋全球。

在更充分的准备时间条件下，组委会将让每项准备工作做得更细致到位，为业界人士呈现一场更加精彩的物联网盛会。

在此，组委会感谢各位展商与观众朋友对IOTE国际物联网展的理解与支持。



IOTE 2021 深圳物联网展延期至10月23-25日开展的通知



IOTE 2021 深圳物联网展延期至10月23-25日开展的通知

关于IOTE 2021第十六届国际物联网展-深圳站延期至10月的通知 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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